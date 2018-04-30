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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev

    Erdoğan: Özbekistan'la uzun bir yolculuğa çıkıyoruz

    © REUTERS / Murat Kula
    Asya & Pasifik
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    Resmi ziyaret için Özbekistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 anlaşmanın imzalandığını ve Türkiye ile Özbekistan'ın uzun bir yolculuğa çıktığını belirterek, "Atacağımız çok adımlar, yapacağımız çok işler var" dedi. Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne katılma kararı aldığını duyuran Mirziyoyev, "Görüşmemiz tarihidir" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Köksaray'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. İki ülke arasında gerçekleşecek anlaşmaların imza törenine katılan liderler, ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    • Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile Türkiye Sağlık Bakanı Ahmet Demircan
      © AA / Okan Özer
      Türkiye ile Özbekistan arasında sağlık alanında işbirliği
      Bölgesel ve küresel meselelerde fikir teatisinde bulunduk. Geçtiğimiz Ekim ayında, değerli kardeşimin ailece ülkeme yapmış olduğu ziyarette ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkarmıştık. Bunun altyapısını da bu ziyaretimizde attığımız adımlar için kurmuş olduk. 25 anlaşma imzaladık. Artık Türkiye-Özbekistan olarak uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Atacağımız çok adımlar, yapacağımız çok işler var.
    • Konseyin ilk toplantısını önümüzdeki dönemde Türkiye'de icra edeceğiz. İki ülke arasında bir yıl Türkiye, bir yıl Özbekistan olarak bu toplantıları yapacağız. İki ülke arasındaki işbirliğini, ekonomiden savunma sanayine, eğitimden kültüre her alanda güçlendirmeye kararlıyız. Ekonomik ilişkilerimizin son dönemdeki gelişme seyri memnuniyet vericidir.
    • Sürekli tırmanış halinde olan bir tablo var. 2017'de 1.2 milyar dolar iken, 1.5 milyar dolara çıkmış bulunuyor. Yeni hedefimiz 5 milyar dolar. Bu zor değil, biz bunu başarırız. Her iki tarafta da bu irade ve altyapı var. Potansiyelimizin ben çok daha yüksek olduğuna inanıyorum. Bu rakamı daha yukarılara çıkarırken inanıyorum ki bölgedeki etkinlik çok daha farklı bir yere ulaşacaktır.

    'TURİZMDEKİ TECRÜBELERİMİZİ ÖZBEK KARDEŞLERİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ'

    • Otel odası
      © AA / Arşiv
      Turizm geliri yüzde 31 arttı
      Özbekistan'ın ekonomik ve sosyal pek çok konuda önemli açılımlar yaptığını biliyorum. Biz TİKA olarak, 60 milyon dolarlık bir yatırım hedefliyoruz. Birçok alanda Özbekistan'da TİKA bu yatırımlarını Eylül, Ekim ayında yapmaya başlayacak. Şu anda Özbekistan, çevre ülkelerle de ilişkilerini iyi noktaya taşımasıyla bölge artık bir barış bölgesi haline geliyor.
    • Özbekistan'ın turizm sektörünün geliştirilmesine verdiğimiz desteği arttıracağız. Bu konuda atacağımız adımlarla halklarımızın kaynaşmasını arttıracağız. İnşallah, çok daha sık buraya gelme imkanı doğacak. Turizmdeki tecrübelerimizi Özbek kardeşlerimizle paylaşacağız.
    • 16 Mart 2018'de başlayan seferlerimiz var. Bu seferlerin arttırılmasını, yeni güzergahlar açılmasını arzu ediyoruz. Taşkent'teki temaslarımızı tamamladıktan sonra yarın sabah Buhara'ya geçeceğiz.

    'SEÇİMLERDE ERDOĞAN'I DESTEKLİYORUZ'

    Schengen vize
    © Sputnik /
    Özbekistan'dan Türk vatandaşlarına vize muafiyeti
    Mirziyoyev, Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne katılma kararı aldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun uzun müzakere ettik. Özbekistan bayrağı da bu konseydeki bayraklar arasında yer alacaktır. Bişkek'teki toplantıya Özbekistan da katılacaktır, bu önemli, büyük bir karardır" dedi.

    Mirziyoyev, "Türkiye bizim uluslararası platformlarda ortağımızdır. Seçimlerde büyük halk kimi seçeceğini biliyor. Biz Sayın Erdoğan'ı destekliyoruz. Görüşmemiz tarihidir" diye konuştu.

    3 MİLYAR DOLARLIK MUTABAKAT

    Erdoğan'ın temasları kapsamında iki ülke arasında ortak bildiri ile birlikte çeşitli alanlarda 25 anlaşma imzalandı. İki ülke arasında 3 milyar doların üzerinde değeri olan 50 yeni yatırım için de mutabakata varıldı.

    Türkiye ile Özbekistan arasında 3 milyar doların üzerinde değeri olan 50 yeni yatırım için mutabakata varıldı.
    © AA / Murat Kula
    Türkiye ile Özbekistan arasında 3 milyar doların üzerinde değeri olan 50 yeni yatırım için mutabakata varıldı.
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