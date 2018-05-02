Ermenistan’da iktidar partisi: Başbakanın seçilmesini sağlayacağız

Bagdasaryan, protestoculara yolları açma ve anayasal zemine dönme çağrısında bulundu.
Parlamentoda bugün yapılan oylamada başbakan seçilemeyen muhalif lider Nikol Paşinyan'ın sivil itaatsizlik çağrısı üzerine protestocular sokağa çıkarak, ülke genelinde ana yolları, demiryollarını ve köprüleri kapattı. Polisin göstericilere müdahale etmemesi dikkat çekti.
Ermenistan'da parlamento başbakan seçmek için 8 Mayıs'ta bir kez daha toplanacak. Parlamentonun çoğunluğun desteği ile ikinci defa başbakan seçememesi halinde ülkede seçimler düzenlenecek. Paşinyan sandığa gidilmesi halinde muhaliflerin seçimleri boykot edebileceğini söylemişti.
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