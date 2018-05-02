Ermenistan’da iktidar partisi: Başbakanın seçilmesini sağlayacağız

Ermenistan'da iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin parlamentodaki grup başkanı Vagram Bagdasaryan, partisinin başbakanlık seçimleri için aday çıkarmayacağını ve 8 Mayıs’ta yapılacak ikinci turda başbakanın seçileceğini belirtti.

Parti grubunun toplantısının ardından basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bagdasaryan, şöyle konuştu: “Ermenistan’ın 8 Mayıs’ta bir başbakanı olacak. Cumhuriyetçi Parti bu göreve aday çıkarmayacak ve parlamentonun 3’te 1’inin çıkaracağı adaya destek verecek.”

Bagdasaryan, protestoculara yolları açma ve anayasal zemine dönme çağrısında bulundu.

Parlamentoda bugün yapılan oylamada başbakan seçilemeyen muhalif lider Nikol Paşinyan'ın sivil itaatsizlik çağrısı üzerine protestocular sokağa çıkarak, ülke genelinde ana yolları, demiryollarını ve köprüleri kapattı. Polisin göstericilere müdahale etmemesi dikkat çekti.

Ermenistan'da parlamento başbakan seçmek için 8 Mayıs'ta bir kez daha toplanacak. Parlamentonun çoğunluğun desteği ile ikinci defa başbakan seçememesi halinde ülkede seçimler düzenlenecek. Paşinyan sandığa gidilmesi halinde muhaliflerin seçimleri boykot edebileceğini söylemişti.