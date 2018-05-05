Hindistan'da 16 yaşında kızı tecavüz edip diri diri yaktılar

Hindistan'ın doğusundaki Carkhand eyaletinde Raja Kendua köyü yakınındaki ormanlık alanda 16 yaşında bir kıza iki erkek tecavüz etti.
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KIZIP ŞİKAYETÇİ AİLEYİ DÖVDÜLER
İki tecavüzcü bu karara o kadar kızdı ki önce kızın ailesini feci şekilde dövüp sonra da eve giderek kızı diri diri ateşe verdi. Bu sırada yanlarında başka suç ortakları da olduğu belirtildi.
İLK ETAPTA 14 GÖZALTI
Polis, tecavüz ve takip eden cinayetle ilgili soruşturmak istediği 18 kişiden 14'ünü gözaltına aldığını duyurdu. Ancak tecavüz zanlılarından biri ilk gözaltına alınanlar arasında yer almıyor.
İHTİYARLAR HEYETİNE DE SUÇLAMA
İhtiyarlar heyetinin üyelerine de yasadışı karar ve emirler vermek, kanıtları karartmak gibi suçlamalar yöneltildi.
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