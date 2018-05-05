Hindistan'da 16 yaşında kızı tecavüz edip diri diri yaktılar

Hindistan'da bir köyde tecavüze uğrayan 16 yaşındaki bir kız, ailesinin ihtiyar heyetine durumu şikayeti etmesinin ardından, diri diri yakılarak öldürüldü.

Dünyada en fazla cinsel saldırının gerçekleştiği ülkelerden Hindistan, bir kez daha toplu tecavüz ve vahşi cinayetle sarsıldı.

Hindistan'ın doğusundaki Carkhand eyaletinde Raja Kendua köyü yakınındaki ormanlık alanda 16 yaşında bir kıza iki erkek tecavüz etti.

100 MEKİK ÇEKME VE 750 DOLAR ÖDEME CEZASI

© Fotoğraf : DHA Tecavüz sanığı polise beraat gerekçesinden: Mağdurun telefonunda çok sayıda erkek numarası var Kızın ailesinin durumu bildirdiği köyün ihtiyarlar heyeti, iki tecavüzcünün 100 kere mekik çekip 750 dolar tazminat ödemesine hükmetti.

KIZIP ŞİKAYETÇİ AİLEYİ DÖVDÜLER

İki tecavüzcü bu karara o kadar kızdı ki önce kızın ailesini feci şekilde dövüp sonra da eve giderek kızı diri diri ateşe verdi. Bu sırada yanlarında başka suç ortakları da olduğu belirtildi.

İLK ETAPTA 14 GÖZALTI © Fotoğraf : DHA 3 yaşındaki çocuğa tecavüz etmeye çalışırken yakalanan kişi: Sarhoştum

Polis, tecavüz ve takip eden cinayetle ilgili soruşturmak istediği 18 kişiden 14'ünü gözaltına aldığını duyurdu. Ancak tecavüz zanlılarından biri ilk gözaltına alınanlar arasında yer almıyor.

İHTİYARLAR HEYETİNE DE SUÇLAMA

İhtiyarlar heyetinin üyelerine de yasadışı karar ve emirler vermek, kanıtları karartmak gibi suçlamalar yöneltildi.