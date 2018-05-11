Mahathir, eski düşmanı Enver'e kraliyet affı çıkarıyor

Malezya'da 92 yaşında muhalefetin başına geçerek yeniden başbakan seçilen Mahathir, geçmiş iktidarında kendisine muhalefet ettiği için hapiste çürüttüğü Enver İbrahim için kraliyet affı açıklaması yaptı.

Malezya siyasetinde 70 küsur yıl rol alıp 1981-2003 arası ülkeyi yönettikten sonra kendi yetiştirdiği haleflerine muhalefetin başını çekerek iktidara geri dönen 92 yaşındaki Mahathir Muhammed, şaşırtmaya devam ediyor.

TAM AF SÜRECİ HEMEN BAŞLAYACAK

Yeniden başbakan seçilip yemin ederek göreve başlayan Mahathir, önceki iktidar döneminde kendisine muhalefet ettiği için hapislerde çürüttüğü Enver İbrahim için af açıklaması yaptı. Dünyanın en yaşlı hükümet başkanı konumundaki Mahathir, kendisinin ardından halefleri tarafından da hapse atılan Enver için ''Kraliyet affıyla serbest bırakılması için süreç hemen başlatılacak. Bu tam bir af olacak yani sadece affedilmiş olmayacak, derhal serbest bırakılacak. Bundan sonra da politikaya katılmakta tamamen özgür olacak'' dedi.

#UPDATE Malaysia's king has agreed to pardon jailed opposition figure Anwar Ibrahim, newly installed PM Mahathir Mohamad sayshttps://t.co/bslZEkm5Oz pic.twitter.com/3bKjSC5SPM — AFP news agency (@AFP) 11 Mayıs 2018

Basın açıklaması yapan Mahathir, 2015'te tekrar hapse atılan Enver'in serbest bırakılması için süreci hemen başlatacağını, Malezya Kralı Sultan Muhammed’in (Yang di-Pertuan Agong) Enver'e kraliyet affı için istekli olduğunu duyurdu. Basın toplantısında yanında bulunan siyasi liderler arasında, Mahathir tarafından Başbakan Yardımcısı atanan Enver'in eşi Wan Azizah Wan İsmail de vardı.

BAŞBAKANLIĞI ENVER'E DEVRETMESİ GÜNDEMDE

Enver'in 8 Haziran’daki tahliyesinden 28 gün önce af kapsamında erken tahliyesinin beklendiği belirtildi. Böylece uzun zamandır hapiste bulunan Enver için siyasete dönüş yolu açıldı. Mahathir, seçim öncesi ittifaka gittiği Enver'e iki yıl içinde başbakanlık görevini devretmekten söz etmişti. Sözünü tutarsa, eşcinsellik suçlamaları yüzünden müzmin şekilde hapiste tutulan muhalif Enver, Malezya'nın yeni lideri olacak.

Enver de çarşamba günkü genel seçimden 24 saat önce Mahathir'e oy verilmesi çağrısında bulunmuştu. Muhalif lider, ''Herkesi, Halkın Umudu ittifakına davet ediyorum'' açıklaması yapmıştı. Nitekim Mahathir'in liderliğinde, ama merkez ve sola eğilimli partilerden oluşmak gibi bir tezat içindeki Halkın Umudu ittifakı, seçimden birinci çıktı. Böylece ülkeyi 60 yıldan fazla zamandır yöneten Barisan Nasyonal (BN) koalisyon ittifakının sonunu geldi.

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EŞCİNSELLİKLE SUÇLADIĞI ENVER'İN YATAĞINI BASIN TOPLANTISINA GETİRMİŞTİ

Mahathir, 1998 yılında kendi kabinesinde görev yaparken ekonomi politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle neoliberal eğilimli Enver'le ters düşmüştü. Mahathir'in yolsuzluk ve eşcinsel ilişkiyle suçladığı, hatta basın toplantısı düzenleyip yatağını sergilediği dönemin Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Enver, bu yüzden 1998-2004 arasını cezaevinde geçirmişti.

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2008'deki seçimden başarıyla çıkan, ama parlamentoda çoğunluğu elde edemeyen Enver, bu kez Mahathir'in halefleri tarafından fiili livatayla suçlandı. 2012'de Yüksek Mahkeme tarafından aklandı, ancak hükümetin kararı temyize götürmesiyle 2014'te fiili livatadan suçlu bulanarak 5 yıl hapse mahkum edildi. Bu yüzde Mart 2014'teki ara seçime katılamadı. Şubat 2015'te Yüksek Mahkeme'nin Enver'i fiili livatadan suçlu bulan Temyiz Mahkemesi kararını onamasıyla 5 yıl hapis kararı kesinlik kazandı. Yarı şeriatla yönetilen Melazya'da eşcinsellik yasak.