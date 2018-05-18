Çin: Güney Çin Denizi'ndeki tüm petrol ve doğalgaz faaliyetlerinde münhasır hakka sahibiz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Güney Çin Denizi'nde özellikle petrol ve doğalgaz rezervlerine yakın mesafedeki adalarda hak iddia eden Vietnam, Filipinler, Malezya, Bruney ve Tayvan'a mesaj gönderdi.
Lu, "Tüm ilgili tarafları Çin'in egemenliğine ve yasal haklarına ciddiyetle saygı duymaya ve ikili ilişkilere ya da bölge barışına ve istikrarına zarar verecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.
Zira Lan Do ve bitişiğindeki Phong Lan Dai gas sahaları, hem Çin hem de Vietnam'ın hak ettiği stratejik su yolunun sınırları içinde yer alıyor. İki ülke arasında söz konusu bölge üzerindeki egemenlik tartışması yüzyıllardır sürüyor.
Güney Çin Denizi üzerindeki bölgelerde Brunei, Çin, Malezya, Tayvan, Filipinler ve Vietnam'ın hak iddiaları bulunuyor
Ancak Çin bölgenin yüzde 90'ının kendi karasularında yer aldığını savunuyor.
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