Çin: Güney Çin Denizi'ndeki tüm petrol ve doğalgaz faaliyetlerinde münhasır hakka sahibiz

Çin Dışişleri Bakanlığı, Güney Çin Denizi'ndeki tüm petrol ve doğalgaz faaliyetlerinde münhasır hakka sahip olduğunu açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Güney Çin Denizi'nde özellikle petrol ve doğalgaz rezervlerine yakın mesafedeki adalarda hak iddia eden Vietnam, Filipinler, Malezya, Bruney ve Tayvan'a mesaj gönderdi.

Lu, "Tüm ilgili tarafları Çin'in egemenliğine ve yasal haklarına ciddiyetle saygı duymaya ve ikili ilişkilere ya da bölge barışına ve istikrarına zarar verecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

© REUTERS / Li Gang/Xinhua Çin'den Güney Çin Denizi'nde tarihinin en büyük donanma geçit töreni 5

Çin Dışişleri'nin açıklaması, Rus devlet petrol şirketi Rosneft'in Vietnam'daki iştiraki Rosneft Vietnam BV'nin Vietnam kıyılarındaki Lan Do gaz sahasında petrol kuyusu için sondaj çalışmalarına başlamasını izledi.

Zira Lan Do ve bitişiğindeki Phong Lan Dai gas sahaları, hem Çin hem de Vietnam'ın hak ettiği stratejik su yolunun sınırları içinde yer alıyor. İki ülke arasında söz konusu bölge üzerindeki egemenlik tartışması yüzyıllardır sürüyor.

Güney Çin Denizi üzerindeki bölgelerde Brunei, Çin, Malezya, Tayvan, Filipinler ve Vietnam'ın hak iddiaları bulunuyor

Ancak Çin bölgenin yüzde 90'ının kendi karasularında yer aldığını savunuyor.