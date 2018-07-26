Paşinyan: Türkiye sınırımızda Rus güçlerinin olması Ermenistan için önemli

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rus sınır güvenlik güçlerinin Ermenistan-Türkiye sınırında olmasına karşı çıkmak istemediklerini, bunun Ermenistan için gerekli olduğunu ifade etti.

© AP Photo / Tatyana Zenkovich Paşinyan: Çavuşoğlu'yla tanıştım, beni başbakan seçilmem nedeniyle kutladı

Eho Moskvı radyosuna konuşan Paşinyan, Rus sınır güvenlik güçlerinin Türkiye ile Ermenistan sınırını koruduğunu belirtti.

Paşinyan "Bu bizim için çok gerekli ve iyi. Silahlı kuvvetlerimiz bu sorumluluktan neredeyse tamamen kurtulmuş durumda. Zira bu uzun sınırın sorumluluğunu taşımak bizim için büyük bir yük olurdu" dedi. Paşinyan, Rus sınır güvenlik güçlerinin Ermenistan-İran sınırını da koruduğunu ifade etti.

Rusya'nın Ermenistan'daki 102. askeri üssüne değinen Paşinyan, bu üssün Ermenistan'daki güvenlik sistemi için önemli ve Ermenistan'ın çıkarlarına uygun olduğunu belirtti.

Sovyetler Birliği döneminden beri Rusya, Ermenistan ile Türkiye arasındaki 345 kilometrelik, Ermenistan ile İran arasındaki 45 kilometrelik sınırı koruyor. Günümüzde bu sistem, 30 Eylül 1992'de imzalanan anlaşma çerçevesinde devam ediyor.