Moro Müslümanları özerklik yasasını görüşmek için toplanıyor

Mindanao eyaleti ve çevresinde yaşayan çok sayıda Moro Müslümanı, bölgeleri için onaylanan Bangsamoro Organik Yasası'nı görüşmek için MILF'nin Darapanan Kampı’na geliyor. MILF, Cotabato şehrindeki MILF’in Darapanan Kampı’nda, yasayı değerlendirmek amacıyla halkın geniş katılımının sağlanacağı MILF Danışma Toplantısı düzenleyecek.
1 MİLYON KATILIM BEKLENİYOR
Toplantı için bölgeye gelmeye başlayan Moro halkı, kamp alanı güzergahında yoğun trafik oluşturdu. Mindanao eyaleti ve çevresindeki adalardan yaklaşık bir milyon kişinin kamp alanına gelmesi bekleniyor.
'SİYASİ OLARAK MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ'
Kampta MILF’in kadın grubunda görevli Norma Dumato, yasaya ilişkin yaptığı açıklamada, ‘’Elhamdülillah… Bangsamoro yasasının onaylanmasından memnumum. Bunun olması hayallerimizden biriydi. Bundan sonraki dönem de çok önemli. Daha çok çalışmalıyız ve bu kez farklı bir yoldan siyasi olarak mücadelemize devam edeceğiz.’’ diye konuştu.
Öte yandan, ilgili yasa kapsamında görüşmeler için başkent Manila’da bulunan MILF lideri EL Hac Murad ve Bangsamoro Geçiş Komisyonu’nun da aralarında bulunduğu heyet, bugün Cotabato kentine döndü.
Filipinler, Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasası dün Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından onaylanmıştı. Yasanın en erken 90 ve en geç 150 gün içinde Moroların yaşadığı bölgede halk oylamasına sunulması gerekiyor.
40 YILDA 120 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Filipinler devleti ile Morolu Müslümanlar arasında 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda 120 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi mülteci durumuna düştü.
Moro halkının nüfusu bugün 10 milyonun üzerinde. Moroların en yoğun yaşadığı bölgeler Maguindanao, Lanao del Sur, Sulu, Tawi Tawi ve Basilan olarak sıralanıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)