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05:07 29 Temmuz 2018
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    Filipinler'deki Moro müslümanları

    Moro Müslümanları özerklik yasasını görüşmek için toplanıyor

    © AA / Mahmut Atanur
    Asya & Pasifik
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    Filipinler'deki Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF), Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasayı, bölge halkının katılımıyla düzenlenecek toplantıda değerlendirecek.

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    Filipinler'deki Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF), Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından dün onaylanan ve Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasayı, bölge halkının katılımıyla düzenlenecek toplantıda değerlendirecek.

    Mindanao eyaleti ve çevresinde yaşayan çok sayıda Moro Müslümanı, bölgeleri için onaylanan Bangsamoro Organik Yasası'nı görüşmek için MILF'nin Darapanan Kampı’na geliyor. MILF, Cotabato şehrindeki MILF’in Darapanan Kampı’nda, yasayı değerlendirmek amacıyla halkın geniş katılımının sağlanacağı MILF Danışma Toplantısı düzenleyecek.

    1 MİLYON KATILIM BEKLENİYOR

    Toplantı için bölgeye gelmeye başlayan Moro halkı, kamp alanı güzergahında yoğun trafik oluşturdu. Mindanao eyaleti ve çevresindeki adalardan yaklaşık bir milyon kişinin kamp alanına gelmesi bekleniyor.

    Filipinler lideri Rodrigo Duterte
    © REUTERS / Ezra Acayan
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    Kamp içi ve girişlerinde görevli MILF mensuplarının yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede, kamp alanına gelen kişilere tek tek isimlerinin kayıt edilmesiyle kamp alanına girişlerine izin veriliyor. Bölgeye gelen halkın büyük bölümünün heyecanlı ve yasadan memnun olduğu gözlendi.

    'SİYASİ OLARAK MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

    Kampta MILF’in kadın grubunda görevli Norma Dumato, yasaya ilişkin yaptığı açıklamada, ‘’Elhamdülillah… Bangsamoro yasasının onaylanmasından memnumum. Bunun olması hayallerimizden biriydi. Bundan sonraki dönem de çok önemli. Daha çok çalışmalıyız ve bu kez farklı bir yoldan siyasi olarak mücadelemize devam edeceğiz.’’ diye konuştu.

    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
    © REUTERS / Ezra Acayan
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    Toplantı için kamp alanına gelen Samuel Juanday da "Uzun zamandır bu özerkliği almak için bekliyorduk. MILF Danışma Toplantısı'nda da halk ile bölgemiz için elde edilen bu yeni durum tartışılacak. MILF, halkın genelinin ortak kararını gözetleyecek.’’ dedi.

    Öte yandan, ilgili yasa kapsamında görüşmeler için başkent Manila’da bulunan MILF lideri EL Hac Murad ve Bangsamoro Geçiş Komisyonu’nun da aralarında bulunduğu heyet, bugün Cotabato kentine döndü.

    Filipinler, Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasası dün Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından onaylanmıştı. Yasanın en erken 90 ve en geç 150 gün içinde Moroların yaşadığı bölgede halk oylamasına sunulması gerekiyor.

    40 YILDA 120 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Filipinler devleti ile Morolu Müslümanlar arasında 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda 120 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi mülteci durumuna düştü.

    Moro halkının nüfusu bugün 10 milyonun üzerinde. Moroların en yoğun yaşadığı bölgeler Maguindanao, Lanao del Sur, Sulu, Tawi Tawi ve Basilan olarak sıralanıyor.

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    Etiketler:
    Özerklik, Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF), Rodrigo Duterte, Moro, Filipinler
    Topluluk kurallarıTartışma
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