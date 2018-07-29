Murakami, tarikat üyelerinin idamını yorumladı: 'Karşıyım' diyemem ama gizli bir niyet varsa...

Başkent Tokyo'da 1995'te bir metroda 13 kişinin öldüğü sarin gazı saldırısını düzenleyen Aum Şinrikyo (Yüce Gerçek) tarikatının lider Şoko Asahara dahil tüm üyelerinin bu ay idam edilmesi, ülkedeki idam cezalarının artıp artmayacağına dair tartışmalar da başlattı.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon Japonya, sarin gazı saldırısı yapan Yüce Gerçek tarikatının tüm üyelerini idam etti

Dünyaca ünlü Japon yazar Haruki Murakami, idam cezasına karşı olmasına rağmen söz konusu tarikat üyelerinin idam edilmesine karşı çıkamayacağını söyledi ama Japonya'nın da bunu idam cezasını yaygınlaştırmak için bir 'vesile' olarak kullanmaması gerektiğini vurguladı.

© REUTERS / Kyodo Japonya'da sarin gazı saldırısından 23 yıl sonra tarikat liderine idam

'Underground' adlı kitabında 1995'teki sarin gazı saldırısının mağdurlarıyla yaptığı röportajlara yer veren Murakami, Mainiçi gazetesinin İngilizce internet sitesine verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: "Bu dava bağlamında alenen çıkıp 'İdam cezasına karşıyım' diyemem. Ama fırsattan istifade idam cezasını daha yaygın bir hale getirme gibi gizli bir niyet varsa, bu yanlış. Bu tür bir stratejinin var olmasına asla izin verilmemeli."

Tarikat üyelerine idam cezası verildiğinde mahkeme salonunda olduğunu anlatan ve karardan sonraki günlerde göğsünde bir ağırlık hissettiğini söyleyen Murakami, idam haberlerinin duyduğunda da aynı şeyi yaşadığını belirtti.