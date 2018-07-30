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04:56 30 Temmuz 2018
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    Kamboçya Başbakanı Hun Sen ve eşi Bun Rany

    Kamboçya'da 33 yıldır ülkeyi yöneten Hun Sen, seçimleri tekrar kazandı

    © REUTERS /
    Asya & Pasifik
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    Kamboçya'daki genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Hun Sen'in liderliğindeki Kamboçya Halk Partisi'nin (CPP) birinci olduğu bildirildi.

    Kamboçya Başbakanı Hun Sen ve eşi Bun Rany
    © REUTERS /
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    İletişim Bakanı Khieu Kanharith, 33 yıldır ülkeyi yöneden Hun Sen'in, seçimleri kazandığını ve beş yıl daha başbakanlık yapacağını açıkladı. Kanharith, CPP'nin ne kadar oy aldığı hakkında bilgi vermedi. Ancak ülkenin devlet televizyonunun verdiği bilgiye göre, CPP'nin oyların en az yüzde 70'ini alarak birinci olduğu belirtildi.

    Seçimde, kayıtlı 8,3 milyon seçmenden yüzde 82'sinin oy kullandığı ve son yapılan seçimlere göre daha fazla katılım olduğu kaydedildi. Ulusal Seçim Komisyonu'nun resmi sonuçları 15 Ağustos'ta açıklaması bekleniyor.

    Ana muhalefet partisinin yer almadığı seçime, iktidardaki Kamboçya Halk Partisinin (CPP) yanı sıra 2013 genel seçiminde sandalye kazanamamış çoğu yeni kurulan 19 siyasi parti katıldı.

    Kamboçya'nın eski Başbakan Yardımcısı Nhek Bun Chhay
    © AP Photo / HENG SINITH
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    Kamboçya'nın sürgündeki muhalif lideri Sam Rainsy, seçimlerin adil olmadığı ve CPP'nin karşısında gerçek bir muhalefet partisi bulunmadığı gerekçesiyle, halka protesto çağrısı yaptı.

    Hun Sen, genel seçimlerden önce muhaliflerine karşı sert önlemler almak, basın kuruluşlarını kapatmak ve tek güvenilir muhalefet partisini feshetmek için mahkemeleri kullanmakla suçlanıyor.

    Kamboçya Başbakanı, bu önlemleri almasının nedenini "barış ve istikrar ihtiyacı" olarak izah ediyor.

    Ülkedeki ana muhalefet partisi Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi (CNRP) geçen yıl kapatılmış, partiden 118 isim siyasetten men edilmişti.

    Etiketler:
    Seçimler, Hun Sen, Kamboçya
    Topluluk kurallarıTartışma
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