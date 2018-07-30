Kamboçya'da 33 yıldır ülkeyi yöneten Hun Sen, seçimleri tekrar kazandı

Seçimde, kayıtlı 8,3 milyon seçmenden yüzde 82'sinin oy kullandığı ve son yapılan seçimlere göre daha fazla katılım olduğu kaydedildi. Ulusal Seçim Komisyonu'nun resmi sonuçları 15 Ağustos'ta açıklaması bekleniyor.
Ana muhalefet partisinin yer almadığı seçime, iktidardaki Kamboçya Halk Partisinin (CPP) yanı sıra 2013 genel seçiminde sandalye kazanamamış çoğu yeni kurulan 19 siyasi parti katıldı.
Hun Sen, genel seçimlerden önce muhaliflerine karşı sert önlemler almak, basın kuruluşlarını kapatmak ve tek güvenilir muhalefet partisini feshetmek için mahkemeleri kullanmakla suçlanıyor.
Kamboçya Başbakanı, bu önlemleri almasının nedenini "barış ve istikrar ihtiyacı" olarak izah ediyor.
Ülkedeki ana muhalefet partisi Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi (CNRP) geçen yıl kapatılmış, partiden 118 isim siyasetten men edilmişti.
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