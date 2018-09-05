Kabil'de çifte patlama: En az 14 ölü

Bu kez çifte saldırıyla sarsılan Kabil'de biri güreş kulübünde, diğeri kulübün yakınında olmak üzere iki patlama meydana geldi.
Update: Eyewitnesses say the explosion occurred inside a sports club in PD6 of #Kabul city. Casualties feared.— Hadi Sahar (@HadiSahar2) 5 Eylül 2018
Photo: Social media #Afghanistan pic.twitter.com/mHN0mtJdtz
Çifte saldırı sonucu ölü sayısının 14'e ulaştığı, ayrıca 25 kişinin yaralı olduğu aktarıldı.
تصاویر منتشر شده از محل وقوع رویداد انتحاری نشان میدهد که کف صالون ورزشی خونآلود است. #Kabul #kabulblast pic.twitter.com/xD36p5Kj7U— اطلاعات روز | Etilaatroz (@Etilaatroz) 5 Eylül 2018
GAZETECİLER DE KURBANLAR ARASINDA
Ölenler arasında Tolo televizyonu çalışanı, yaralanlar arasında 1TV muhabiri de var.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necip Daniş'in verdiği bilgiye göre, ilk saldırı bir canlı bomba tarafından gerçekleştirildi.
Gunfire in the site of today's suicide bombing in West of #Kabul. pic.twitter.com/stD9xbiNKZ— اطلاعات روز | Etilaatroz (@Etilaatroz) 5 Eylül 2018
Patlamalar, Afgan televizyonu 1TV'ye göre Afgan başkentinin 6. mahallesini, Tolo News'a göre 13. mahallesini vurdu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)