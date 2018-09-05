Kabil'de çifte patlama: En az 14 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de biri güreş kulübünde, diğeri kulübün yakınında olmak üzere meydana gelen iki patlamada en az 14 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bu kez çifte saldırıyla sarsılan Kabil'de biri güreş kulübünde, diğeri kulübün yakınında olmak üzere iki patlama meydana geldi.

Update: Eyewitnesses say the explosion occurred inside a sports club in PD6 of #Kabul city. Casualties feared.

Photo: Social media #Afghanistan pic.twitter.com/mHN0mtJdtz — Hadi Sahar (@HadiSahar2) 5 Eylül 2018

Çifte saldırı sonucu ölü sayısının 14'e ulaştığı, ayrıca 25 kişinin yaralı olduğu aktarıldı.

تصاویر منتشر شده از محل وقوع رویداد انتحاری نشان می‌دهد که کف صالون ورزشی خون‌آلود است. #Kabul #kabulblast pic.twitter.com/xD36p5Kj7U — اطلاعات روز | Etilaatroz (@Etilaatroz) 5 Eylül 2018

GAZETECİLER DE KURBANLAR ARASINDA

Ölenler arasında Tolo televizyonu çalışanı, yaralanlar arasında 1TV muhabiri de var.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necip Daniş'in verdiği bilgiye göre, ilk saldırı bir canlı bomba tarafından gerçekleştirildi.

Gunfire in the site of today's suicide bombing in West of #Kabul. pic.twitter.com/stD9xbiNKZ — اطلاعات روز | Etilaatroz (@Etilaatroz) 5 Eylül 2018

Patlamalar, Afgan televizyonu 1TV'ye göre Afgan başkentinin 6. mahallesini, Tolo News'a göre 13. mahallesini vurdu.