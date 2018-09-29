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    Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho

    Kuzey Kore: Muhatabımız ABD değil de Güney Kore olsaydı bu süreç tıkanmazdı

    © REUTERS / Eduardo Munoz
    Asya & Pasifik
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    Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için Kuzey Kore'ye yaptırımlar yoluyla baskı uyguladığına dikkati çekerek, "ABD'nin devam eden yaptırımları iki ülke arasındaki güvensizliği derinleştiriyor." dedi.

    Kuzey Kore bayrağı
    © Flickr / Roman Harak
    Kuzey Kore'den ABD'nin yaptırımlarını kaldırmak için uluslararası hukuk sistemi kurma çağrısı
    Ri, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler 73'üncü Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada ABD'ye yüklendi.

    ABD ve Kuzey Kore liderleri arasında Singapur'da yapılan zirve sonrası ortak açıklamanın önemine değinen Ri Yong Ho, "ABD- Kuzey Kore anlaşmasını etkili bir şekilde uygulamanın ilk görevi on yıllardır iki ülke arasında devam eden güvensizlik bariyerini yıkmak olacaktır. Bu amaç doğrultusunda hem Kuzey Kore hem ABD güven inşası için elinden geleni yapmalıdır." diye konuştu.

    Kuzey Kore hükümetinin Ortak Açıklama'dan önce de nükleer faaliyetler konusunda güven inşa edici adımlar attığına değinen Ri, "Ancak aynı adımları ABD'den göremiyoruz" ifadesini kullandı.

    'ABD'NİN YAPTIRIMLARI, İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GÜVENSİZLİĞİ DERİNLEŞTİRİYOR'

    ABD Başkanı Donald Trump- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    Ri, ABD'nin Kore yarımadasında barış rejiminin yokluğuna dair endişeler konusunda adım atmak yerine, yarımadanın nükleer silahlardan arındırılmasını ilk sıraya koyduğunu ve bu uğurda Kuzey Kore'ye yaptırımlar yoluyla baskı uyguladığına değinerek, "ABD'nin devam eden yaptırımları iki ülke arasındaki güvensizliği derinleştiriyor" dedi.

    'ABD BİZDEN ÇOK DAHA UZUN ZAMAN ÖNCE NÜKLEER SİLAHA SAHİPTİ VE BUNU KULLANAN TEK ÜLKE'

    Güney Kore-Kuzey Kore ilişkilerinde de son aylarda birçok olumlu gelişme olduğuna işaret eden Ri, "Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için muhatabımız ABD değil de Güney Kore olsaydı bu süreç tıkanmazdı." değerlendirmesinde bulundu. Kuzey Kore'nin ABD'ye güvenmemek için birçok nedeni olduğuna dikkati çeken Ri, "ABD bizden çok daha uzun zaman önce nükleer silaha sahipti ve bunu gerçek bir savaş sırasında kullanan tek ülke" görüşünü paylaştı.

    Ri, Kuzey Kore'nin neredeyse bir yıldır nükleer faaliyette bulunmamasına rağmen BMGK'nın da ülkeye bakışının değişmediğini, yeni karar tasarılarında bu faktörün göz önüne alınması gerektiğini söyledi.

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    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler (BM), Ri Yong-Ho, Güney Kore, Kuzey Kore, ABD
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