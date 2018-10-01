Pakistanlı yetkili, Kuveytli delegenin cüzdanını çalarken görüntülendi

Pakistan'da üst düzey bir bürokratın, Kuveytli bir delegenin cüzdanını çalarken güvenlik kameralarınca görüntülendiği anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Videodaki kişinin kim olduğu tam olarak görülemezken Daily Pakistan gazetesi söz konusu kişinin yatırımlardan sorumlu bir dairedeki bürokratlardan Zarar Haydar Han olduğunu yazdı. Yerel basın, cüzdanın geri alındığını, suçlunun da gözaltına olduğunu aktardı.

Grade 20 GoP officer stealing a Kuwaiti official's wallet — the official was part of a visiting delegation which had come to meet the PM pic.twitter.com/axODYL3SaZ — omar r quraishi (@omar_quraishi) September 28, 2018

​Pakistanlı gazeteci ve basın danışmanı Ömer R. Kureyşi'ye göre Han'ın görevi, Pakistan'ın 22 kademeli kamu sektörünün 3. kademesine denk geliyor.