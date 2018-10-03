Endonezya’daki depremde morglarda yer kalmadı

Endonezya’daki depremde yaşamını yitiren ve kimlik tespiti için hastaneye getirilen cesetler, morglarda yeterli yerin olmaması nedeniyle çürümeye başladı.

Sulawesi Adası’nda şu ana kadar en çok can kaybının yaşandığı Palu’da kimlik tespiti için hastaneye getirilen cesetler için morglarda yer kalmadı.

© REUTERS / Antara Foto/Muhammad Adimaja Deprem ve tsunami felaketi sonrası Endonezya'da ölüler toplu mezara gömülüyor

Palau yakınlarında Paboya mezarlık alanında kazılan toplu mezara getirilen cesetlerden ağrı kokular yayılıyor.

Kepçe operatörü Abdulmuluk, "Palu’da iki toplu mezar alanı bulunuyor ancak ikinci henüz işleme geçmedi. Pazar gününden bu yana kazı işlemi yapıyoruz. Şu ana kadar 315 kişinin cesedi gömüldü. Cesetler hastanelerden araçlarla gruplar halinde getiriliyor" dedi.

Toplu mezarı 3 metre derinliğinde kazdıklarını söyleyen Abdulmuluk, 3 katman halinde defin işleminin yapıldığını ifade etti.

Cuma günü yaşanan depremin ardından bölgede bazı enkazlardan ceset kokuları gelirken, yetkililer, cesetlerin toplu olarak en hızlı şekilde gömülmesi talimatını vermişti.