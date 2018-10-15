'Kim, Kuzey Kore'deki nükleer tesislerin listesini ABD'ye vermeyi reddetti'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD'ye ülkesindeki nükleer tesislerin listesini sunmak için 1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı'nı resmen sonlandıran deklarasyonun imzalanmasını şart koştuğu belirtildi.

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump ve Kim, 6 Kasım'daki ara seçimlerden sonra görüşecek

Japonya'da yayınlanan Yomiuri Shimbun, geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla görüşen Kim'in, Kuzey Kore'deki nükleer tesislerin listesini muhatabına vermeyi reddettiğini yazdı.

'ABD, LİSTEYİ ALSA DA BUNA İNANMAZ'

Gazeteye göre Kim, Pompeo'nun listenin en azından bir kısmını talep etmesine "Washington ve Pyongyang arasında güvene dayalı ilişkiler olmadığı için ABD, listeyi alsa da buna inanmaz" yanıtını verdi.

Nükleer silahların imhası için her şeyden ABD ve Kuzey Kore arasında güven inşa edilmesi gerektiğinin altını çizen Kim, Kore Savaşı'nı resmen sonlandıran deklarasyonun imzalanmasını da şart koştu.

HENÜZ BARIŞ ANLAŞMASI İMZALANMADI

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump: Yakın zamanda Başkan Kim ile tekrar görüşmeyi dört gözle bekliyorum

Kore Savaşı, 1953 yılında ateşkesle sona ermiş ancak barış anlaşması imzalanmamıştı.

Pompeo, Kuzey Kore'nin elinde bulundurduğu nükleer silahların yok edilmesine dair Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile gerçekleştirdiği görüşmede 'gerçek bir ilerleme' kaydedildiğini belirtmişti.