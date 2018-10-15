'Kim, Kuzey Kore'deki nükleer tesislerin listesini ABD'ye vermeyi reddetti'

'ABD, LİSTEYİ ALSA DA BUNA İNANMAZ'
Gazeteye göre Kim, Pompeo'nun listenin en azından bir kısmını talep etmesine "Washington ve Pyongyang arasında güvene dayalı ilişkiler olmadığı için ABD, listeyi alsa da buna inanmaz" yanıtını verdi.
Nükleer silahların imhası için her şeyden ABD ve Kuzey Kore arasında güven inşa edilmesi gerektiğinin altını çizen Kim, Kore Savaşı'nı resmen sonlandıran deklarasyonun imzalanmasını da şart koştu.
HENÜZ BARIŞ ANLAŞMASI İMZALANMADI
Pompeo, Kuzey Kore'nin elinde bulundurduğu nükleer silahların yok edilmesine dair Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile gerçekleştirdiği görüşmede 'gerçek bir ilerleme' kaydedildiğini belirtmişti.
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