Çin'de bir AVM çalışanı köpekbalıklarının bulunduğu havuza düştü

Metro'da yer alan bir habere göre, Çin'in Jiaxing şehrindeki bir alışveriş merkezinde çalışan bir kadın içinde limon köpekbalığı olan dekorativ havuza düştü.
TALİHSİZ KADIN YAŞADIĞI KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI
AVM çalışanları köpekbalıklarını beslemek için su tanklarının kapağını açtı. Bu arada toplantısına geç kalan ve kısa yoldan gitmek isteyen kadın engelleri farketmedi ve düştü.
Yaklaşık 180 kilogram ağırlığa ve 3 metreye kadar uzayabilen limon köpekbalıkları, insanlara nadir de olsa saldırabildiği biliniyor.
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