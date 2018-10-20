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22:34 20 Ekim 2018
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    Kabil'de Afgan kadınların yoğun katılım gösterdiği bir seçim merkezi

    Afganistan'da bir seçim günü tamamlandı: 193 saldırıda en az 36 ölü

    © REUTERS / Mohammad Ismail
    Asya & Pasifik
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    ABD işgalinin devam ettiği Afganistan'da meclis seçimleri kana bulandı, 200'e yakın saldırıda çoğu sivil 36 kişi can verdi.

    Afganistan - Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık Açikzey
    © REUTERS / Stringer
    Afganistan'da NATO komutanının bulunduğu toplantıya saldırı: Afgan general öldürüldü
    İçişleri Bakanı Yardımcısı Ahtar Muhammed İbrahimi, bugünkü milletvekili seçimleri boyunca ülke genelinde 193 saldırı düzenlendiğini duyurdu.

    Saldırılarda 27'si sivil toplam 36 kişinin hayatını kaybettiğini, 126 kişinin de yaralandığını söyleyen İbrahimi, söz konusu saldırıların; yol ve seçim merkezlerine yapılan bombalı saldırı, seçimin güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine doğrudan saldırı ve intihar saldırıları şeklinde gerçekleştiğini belirtti.

    KABİL'DE BİR SALDIRIDA 10 ÖLÜ

    Başkent Kabil'in kuzeyindeki bir canlı bomba saldırısı en az 10 kişinin ölümüne, onlarcasının yaralanmasına neden oldu.

    Afganistan'ın kuzeyindeki Takhar bölgesinde bombalı saldırı
    © AFP 2018 / NASEER SADEQ
    Afganistan'da seçim mitingine saldırı: 22 ölü

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: SALDIRILARIN ÇOĞUNU ENGELLEDİK

    Diğer yandan terör örgütlerinin seçime engel olmak için planladığı saldırıların çoğunun engellendiğini savunan İçişleri Bakanı Yardımcısı, operasyonlarda 31 örgüt üyesinin öldürüldüğünü, bunların 4'ünün Taliban yöneticisi olduğunu kaydetti.

    OY VERME SÜRECİNİN SEKTEYE UĞRADIĞI BÖLGELERDE SEÇİM YARIN DEVAM EDECEK

    Afganistan'ın Gazni kentindeki bir kontrol noktasında görevli Afgan polisi
    © REUTERS / Mustafa Andaleb
    Afganistan'da sadece bir ayda 513 güvenlik görevlisi öldü, 700'den fazlası yaralandı
    Dolayısıyla seçime kaos damga vururken, aksaklıkların yaşandığı bölgelerde oy verme işlemi yarın da devam edecek.

    Bağımsız Seçim Komisyonu, oy kullanılamayan 360 seçim merkezinin yarın açık olacağını duyurdu.

    Oy verme işleminin herhangi bir aksaklık olmadan tamamlandığı yerlerde, oy sayım işlemine geçildi.

    Kayıtlı 8 milyon 800 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 2 bin 558 milletvekili adayı için sandığa gidildi.

    Etiketler:
    saldırı, seçim, Ahtar Muhammed İbrahimi, Afganistan
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