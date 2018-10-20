Afganistan'da bir seçim günü tamamlandı: 193 saldırıda en az 36 ölü

İçişleri Bakanı Yardımcısı Ahtar Muhammed İbrahimi, bugünkü milletvekili seçimleri boyunca ülke genelinde 193 saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırılarda 27'si sivil toplam 36 kişinin hayatını kaybettiğini, 126 kişinin de yaralandığını söyleyen İbrahimi, söz konusu saldırıların; yol ve seçim merkezlerine yapılan bombalı saldırı, seçimin güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine doğrudan saldırı ve intihar saldırıları şeklinde gerçekleştiğini belirtti.

KABİL'DE BİR SALDIRIDA 10 ÖLÜ

Başkent Kabil'in kuzeyindeki bir canlı bomba saldırısı en az 10 kişinin ölümüne, onlarcasının yaralanmasına neden oldu.

© AFP 2018 / NASEER SADEQ Afganistan'da seçim mitingine saldırı: 22 ölü

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: SALDIRILARIN ÇOĞUNU ENGELLEDİK

Diğer yandan terör örgütlerinin seçime engel olmak için planladığı saldırıların çoğunun engellendiğini savunan İçişleri Bakanı Yardımcısı, operasyonlarda 31 örgüt üyesinin öldürüldüğünü, bunların 4'ünün Taliban yöneticisi olduğunu kaydetti.

OY VERME SÜRECİNİN SEKTEYE UĞRADIĞI BÖLGELERDE SEÇİM YARIN DEVAM EDECEK

Dolayısıyla seçime kaos damga vururken, aksaklıkların yaşandığı bölgelerde oy verme işlemi yarın da devam edecek.

Bağımsız Seçim Komisyonu, oy kullanılamayan 360 seçim merkezinin yarın açık olacağını duyurdu.

Oy verme işleminin herhangi bir aksaklık olmadan tamamlandığı yerlerde, oy sayım işlemine geçildi.

Kayıtlı 8 milyon 800 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 2 bin 558 milletvekili adayı için sandığa gidildi.