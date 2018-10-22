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14:44 22 Ekim 2018
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    Avustralya Başbakanı Scott Morrison, çocuklara yönelik kurumsal cinsel istismarın mağdurlarından parlamentoda özür diledi.

    Avustralya'da çocuklara yönelik kurumsal cinsel istismarın mağdurlarından 'ulusal özür'

    © REUTERS / AAP/Mick Tsikas
    Asya & Pasifik
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    Başbakan Scott Morrison, Avustralya'da çocuklara yönelik sistematik kurumsal cinsel istismarın binlerce mağdurundan, devlet, bu 'karanlık şer suçlarını' önlemekte onlarca yıl başarısız olduğu için ulusal özür diledi. Parlamentoda açıklamayı yaparken sesi titreyen Morrison, gözyaşlarını zor tuttu.

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    © REUTERS / KAI PFAFFENBACH
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    Avustralya'da resmi kayıtlara göre çocukken cinsel istismara maruz kalan binlerce kişi için 'ulusal özür' açıklaması yapıldı.

    Bunlardan 15 bininin hayatta olduğu belirtilirken, özür dilenmek için çok geç kalınanların yakınları, hayatını kaybetmiş mağdurların fotoğraflarının olduğu tişörtler giyerek ya da rozetler takarak parlamento önünde toplandı. 

    BİR DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

    Başbakan Scott Morrison'ın parlamentoda yaptığı açıklamanın ardından, milletvekilleri, tüm mağdurlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

    5 YILLIK SORUŞTURMA SONUCUNDA

    Ulusal özür, çocuk cinsel istismarı hakkında 8 binden fazla davayı içeren 5 yıllık bir soruşturmanın ardından geldi.

    'AVUSTRALYALILARIN AVUSTRALYALILARA ETTİĞİ'

    Devletin on yıllar boyunca işlenen bu 'karanlık şer suçlarını' önlemekte 'tümden başarısız olduğunu' ifade eden Başbakan "Bunu Avustralyalılar Avustralyalılara yaptı, içimizdeki düşmanlar yaptı" diye konuştu.

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    © REUTERS / Rebecca Cook
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    "Bu her zaman bizim utancımız olacak" vurgusu yapan Morrison, devletin adaleti sağlamaktaki başarısızlığıyla yüzleştiklerini belirtti.

    "Özür diliyoruz. Korumakta başarısız olduğumuz çocuklar ve güvenine ihanet edilen aileler için üzgünüz" diyerek şöyle devam etti:

    "Korunmadığınız için, dinlenmediğiniz için, çocuksunuz diye sözünüze güvenilmediği, size inanılmadığı için üzgünüz, bunu derken aynı zamanda size inanıyoruz. Başınıza gelen sizin suçunuz değildi, diyoruz."

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    © REUTERS / Jason Cohn
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    OKULLARDAN KİLİSELERE

    Soruşturmaya konu olan istismar vakalarının büyük çoğunluğu, çocukların güvenliğini sağlamakla sorumlu dini ve devlet kurumlarında gerçekleşti. Bunlar okullardan kiliselere, yetimhanelerden spor kulüplerine ve diğer kurumlara dek uzanıyor.

    Avustralya'da en son 2008'de, asimile etme politikaları altında küçük çocukları zorla alınan Avustralyalı yerlilerden 'ulusal özür' dilenmişti.

    TAZMİNAT ÖDENMESİ GÜNDEMDE

    'Ulusal özür' açıklamasına koşut, her bir istismar mağduruna yıllık 150 bin Avustralya dolarına kadar (yaklaşık 600 bin TL) tazminat ödeme planı oluşturuldu.

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    Ancak iktidardaki muhafazakar hükümet, geniş çaplı ulusal çocuk cinsel istismarı soruşturmasının tavsiye kararlarını yürürlüğe sokmak için henüz bir karara varmadı.

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    Söz konusu tavsiye kararları arasında en çok tartışma yaratan, Katolik rahiplerden günah çıkarma uygulaması sırasında öğrendikleri çocuk tacizlerini bildirmelerinin istenmesi oldu.

    Ülkedeki en üst düzey Katolik makam olan Avustralya Katolik Piskoposlar Konferansı, buna uymayacaklarını söyledi.

    Etiketler:
    ulusal özür, çocuklara yönelik kurumsal cinsel istismar, Avustralya parlamentosu, Scott Morrison, Avustralya
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