Pakistan Başbakanı'ndan Asya Bibi protestocularına yanıt: Bizi zor kullanmaya mecbur etmeyin

Pakistan Anayasa Mahkemesi'nin Hz. Muhammed'e ve İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle idam kararı verilen Asya Bibi'yi serbest bırakması üzerine başlayan protestolar hakkında Başbakan İmran Han, "Hep birlikte ayağa kalkmaya çalıştığımız bir dönemde toplumu şiddete davet ederseniz devlet gücünü kullanacaktır. Bizi zor kullanmaya mecbur etmeyin" dedi.

Ulusa sesleniş programından açıklamalar yapan Han, Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşı çıkanları millete kötülük etmekle suçladı.

Mahkeme kararına karşı vatandaşları sokağa çağıran ve yolları kapatan Tahrik-i Lebbeyk Pakistan grubunu "küçük bir fraksiyon" olarak adlandıran Han, "Pakistan düşmanlarının dilini kullananlar, kararı veren hakimleri katli vacip olarak niteleyenler, orduyu isyana çağıranlar millete karşı büyük bir kötülük yapıyorlar. Bu kişilerin amacı tepki göstermek değil oylarını artırmaktır" diye konuştu.

Khurshid Shah 'condemned' PM Imran Khan's speech on #AsiaBibi's acquittal. Here is @Shafqat_Mahmood's response to the #PPP leader. pic.twitter.com/AxNl0dpasM — Ali Salman Alvi (@alisalmanalvi) 1 Kasım 2018

Devletin halkın can ve mal güvenliğini korumakla görevli olduğunu belirten Han, "Devlet olarak görevimiz mülkleri korumak, insanlarımızı güvende tutmak ve yolları açık tutmaktır. Eğer hep birlikte ayağa kalkmaya çalıştığımız bir dönemde toplumu şiddete davet ederseniz devlet gücünü kullanacaktır. Bizi zor kullanmaya mecbur etmeyin" dedi.

Pakistan'ın İslam adına kurulduğunu ve yasalarındaki hiçbir maddenin Kur'an-ı Kerim ve sünnetle çelişmediğini anlatan Han, "Kararı veren hakimlerin de bu çizgide, anayasamızın ve dinimizin öğretileri doğrultusunda karar vermiştir" ifadelerini kullandı.

Asia Bibi acquittal: PM Imran Khan convenes emergency cabinet meeting pic.twitter.com/ur4RUq2Xqd — ☆↷Saira_Khan↶☆ (@Saira_khan_) 1 Kasım 2018

Protestocuların Genelkurmay Başkanı ve hakimlere yönelik sözlerine de değinen Han, "Hakimleri katli vacip ilan etmek, Genelkurmay Başkanı'nı mürtet ilan etmek, birlikleri ordu yönetimine isyana çağırmak devlet düşmanlığıdır" dedi.