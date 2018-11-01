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19:36 01 Kasım 2018
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    Restoran

    Restoran sahibi müdavim müşterisini öldürüp, vejetaryen müşterilerine servis etti

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    Asya & Pasifik
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    Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sadece vejeteryanlere hizmet veren bir lokantanın sahibinin, kavga ettiği bir müşterisini öldürüp, diğer müşterilerine yedirdiği iddia edildi.

    Bangkok'da bulunan bir vejeteryan restoranın müşterileri, işletme sahibinin öldürdüğü bir adamın vücut parçalarından aldığı etleri servis ettiğini öne sürdü.

    Müşterilerin, sipariş ettikleri yemeğin noodle ve çeşitli sebzelerden yapılmış olması gerekirken, içerisinde kıyılmış et parçaları gördüklerinde oldukça şaşırdıkları ve daha sonrasında durumu yetkili makamlara bildirdikleri aktarıldı.

    ​Gelen şikayetler üzerine harekete geçen yetkililerinin, restoran hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.

    Soruşturma kapmasında inceleme yapan yetkililer, sığır veya domuz etinden çekilen bir kıyma bulmayı beklerken, servis edilen etin insan eti olduğunu keşfetti.

    Restoran sahibinin cesetten kurtulmaya için cesedi parçalara ayırmakla ve müşterilere servis etmekle suçlandığı belirtildi.

    AsiaOne'da yer alan habere göre, soruşturma sırasında restoranın mutfağında, insan vücudu parçalarına ve duvarlarda kan izlerine rastladığı aktarıldı.

    CESET LAĞIM ÇUKURUNDA BULUNDU

    Lat Krabang isimli şahsa ait mülkte yapılan aramada, lağım çukurunda 61 yaşında bir adam ait deforme olmuş ceset parçaları bulundu.

    Dolar
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    Cesedin, restoranın müdavimlerinden Prasit Inpathom isimli şahsa ait olduğu ve son olarak restorana 21 Ekim'de uğradığı belirtildi.

    Inpathom'u en son canlı olarak gören kişi olan erkek kardeşi, kardeşinin restoran sahibi ile arasında çıkan kavga sırasında öldürüldüğü iddiasında bulundu.

    CESEDİN KARIN VE BACAK BÖLGESİNDE 6 ADET BIÇAK KESİĞİ

    Polisin hazırladığı raporda, Inpathom başına keskin olmayan bir cisim tarafından aldığı darbe neticesinde öldüğünü belirtiliyor.

    Öte yandan hazırlanan raporda, Inpathom'un bulunan cesedinde karın ve bacak bölgesinde 6 adet bıçak kesiği bulunduğu bilgisi de yer aldı.

    Soruşturmanın devam ettiği vurgulanırken, müşterilere insan eti servis edilip, edilmediği ise açıklanmış değil.

    Adı açıklanmayan restoran sahibinin kaçtığı ve yerinin bilinmediği açıklandı.

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    Etiketler:
    Restoran sahibi müdavim müşterisini öldürüp, vejetaryen müşterilerine servis etti, Asiaone, Prasit Inpathom, Lat Krabang, Bangkok, Tayland
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