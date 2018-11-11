Alibaba'dan 'Bekarlar Günü'nde satış rekoru: 85 saniye içinde 1 milyar dolar

Çinli E-ticaret devi Alibaba, Dünya Bekarlar Günü'nde satışların başlamasından sonraki 85 saniye içinde 1 milyar dolarlık satış yaparken, 24 saatlik alışveriş festivalinin ilk saatinde 10 milyar dolardan biraz daha az bir ciro elde etti.

© AFP 2018 / FABRICE COFFRINI Alibaba kurucusu Ma: Ticaret savaşı bu dünyadaki en aptalca şey, kimse serbest ticareti durduramaz

Alibaba'nın bekarlar için 2009'dan bu yana kutladığı 11 Kasım Dünya Bekarlar Günü'nde internet satışlarında indirimler yapılıyor. Alibaba, satışların bitimine birkaç saat kala geçen yılki 25,3 milyar dolarlık ciroyu da geçti.

Alışveriş festivalinin bu yıl 32 milyar dolar ciro yapması bekleniyor.

Festival, ABD'li şarkıcı Mariah Carey ile Japonyalı bir Beyonce taklidinin katıldığı ve ayakkabı alışverişi temalı bir Cirque du Soleil gösterisinin yapıldığı bir gala töreniyle başlatıldı.

BEKARLAR GÜNÜ NEDİR?

Alibaba, Bekarlar Günü'nü, Sevgililer Günü'nün anti tezi olarak icat etti.

© REUTERS / Ruben Sprich Alibaba kurucusu Jack Ma: Nakitsiz bir toplum istiyorum

Bekarlar Günü, şu anda dünyanın en büyük internetten satış festivali ve geçen yılki etkinlik, Batı'daki benzerleri Kara Cuma ve Siber Pazartesi'nin toplamından daha fazla ciro yaptı.

Festivalde Xaomi, Apple ve Dyson gibi teknoloji devlerinin de aralarında bulunduğu 180 binden fazla markanın ürünleri yer alıyor

BATI PAZARINA DA AÇILDI

Geçen yıl Alibaba etkinliği Batı pazarına da sunmuş ve AliExpress uygulamasının ABD ve İngiltere'deki indirilme oranları zirve yapmıştı.

Alışveriş çılgınlığı, rekor üzerine rekor kırıyor ancak gözlemciler etkinlik olgunlaştıkça, büyüme hızının da düşeceğini söyllüyor.

Alibaba ayrıca, pazardaki yeni rakipler, yavaşlayan ekonomi ve Çin'in ABD'yle ticaret savaşı yüzünden hisse senelerinin yüzde 16 düşmesi nedeniyle zorlu günler geçirmişti.