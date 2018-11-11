Alibaba'dan 'Bekarlar Günü'nde satış rekoru: 85 saniye içinde 1 milyar dolar

Alışveriş festivalinin bu yıl 32 milyar dolar ciro yapması bekleniyor.
Festival, ABD'li şarkıcı Mariah Carey ile Japonyalı bir Beyonce taklidinin katıldığı ve ayakkabı alışverişi temalı bir Cirque du Soleil gösterisinin yapıldığı bir gala töreniyle başlatıldı.
BEKARLAR GÜNÜ NEDİR?
Alibaba, Bekarlar Günü'nü, Sevgililer Günü'nün anti tezi olarak icat etti.
Festivalde Xaomi, Apple ve Dyson gibi teknoloji devlerinin de aralarında bulunduğu 180 binden fazla markanın ürünleri yer alıyor
BATI PAZARINA DA AÇILDI
Geçen yıl Alibaba etkinliği Batı pazarına da sunmuş ve AliExpress uygulamasının ABD ve İngiltere'deki indirilme oranları zirve yapmıştı.
Alışveriş çılgınlığı, rekor üzerine rekor kırıyor ancak gözlemciler etkinlik olgunlaştıkça, büyüme hızının da düşeceğini söyllüyor.
Alibaba ayrıca, pazardaki yeni rakipler, yavaşlayan ekonomi ve Çin'in ABD'yle ticaret savaşı yüzünden hisse senelerinin yüzde 16 düşmesi nedeniyle zorlu günler geçirmişti.
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