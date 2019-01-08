Kayıt
12:28 08 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Carlos Ghosn duruşma

    Nissan'ın eski üst düzey yöneticisi Ghosn hakim karşısına çıktı

    © AFP 2018 / Kiyoshi Ota
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Japonya'da, kazancını düşük göstermekle suçlanan Nissan-Renault-Mitsubishi'nin eski üst yöneticisi Carlos Ghosn, ilk kez halka açık duruşmada hakim karşısına çıktı.

    Aylardan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan Ghosn, "Hatalı bir şekilde suçlanıyorum. Bana yöneltilen iddialar dayanaksızdır" diyerek kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. 

    Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığı CEO'su Carlos Ghosn
    © AFP 2018 / Johannes EISELE
    Kazancını düşük göstermekle suçlanan eski Nissan yöneticisi Ghosn'un tutukluluk süresi uzatıldı
    Maaşını eksik gösterdiği iddialarını kabul etmediğini söyleyen Ghosn, sözlerine "Her zaman dürüst davrandım. On yıldır sürdürdüğüm profesyonel kariyerimde hiç bir zaman yanlış bir şeyle suçlanmadım" diyerek devam etti.

    Savcıların yaptığı suçlamaların gerçekleri yansıtmadığını belirten Ghosn, "Nissan'dan hiçbir zaman tazminat almadım, sabit bir miktarın ödenmesi için Nissan ile herhangi bir sözleşmeye yapmadım" şeklinde konuştu.

    Ghosn verdiği yatırım kararlarından dolayı şirketi 17 milyon dolar zarara uğrattığı iddiasına ise Nissan'ı terk etmek gibi bir seçeneği olduğunu ancak kalmaya karar verdiğini dile getirerek "Bir kaptan fırtınada gemiyi terk etmez" diye cevap verdi.

    ​İş adamının avukatının tutuksuz yargılanma talebi delillere karartma riski ve kaçma şüphesi olduğu için reddedildi.

    Suçlu bulunması halinde Ghosn'un 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

    Elli gündür gözaltına bulunan ve aylardan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan Ghosn'un durşmaya gelirken siyah takım giydiği, kravat takmadığı ve oldukça kilo verdiği gözlemlendi. 

    Duruşma için dün Tokyo'da hayat dururken binlerce kişinin de adliye sarayına akın etmesi dikkat çekti.

    19 KASIM'DA TUTUKLANMIŞTI

    Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle 19 Kasım'da Tokyo'da tutuklanmıştı.

    Savcılığın talebi üzerine tutuklanan ve yasalar gereği 22 günlük tutukluluk süresi 10 Aralık'ta dolan Ghosn'un, 2016-2018'i kapsayan yeni iddialar üzerine 20 Aralık'a kadar tutuklu kalmasına karar verilmişti.

    Bu sürenin savcılığın talebi ve mahkemenin onayı ile 30 Aralık'a kadar uzatılabileceği kaydedilmişti.

    Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığı CEO'su Carlos Ghosn
    © AFP 2018 / Johannes EISELE
    Renault'dan Japonya'da tutuklanan CEO Carlos Ghosn'un yerine atama
    Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a gelmişti.

    Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirilmiş, 2005'te de Renault'nun Üst Yöneticisi olmuştu.

    Yakıt veri manipülasyonu skandalının vurduğu Mitsubishi şirketi de 2016'da Nissan-Renault ortaklığına katılmıştı.

    Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığı, bu yılın ilk yarısında 5,54 milyon araçla, başlıca rakibi Volkswagen'i geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil satıcısı oldu.

    İlgili konular:

    Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un yardımcısı Kelly kefaletle serbest
    Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un tutukluluk süresi uzatılmadı
    Nissan'ın Üst Yöneticisi tutuklandı: Maaşını düşük gösterdi
    Nissan'dan yakıt tüketimi verilerinde 'hile' itirafı
    Etiketler:
    duruşma, Nissan, Carlos Ghosn
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Güney Kore'de düzenlenen Sancheoneo Festivali
    Kendin tut, kendin pişir, kendin ye: Güney Kore’nin Sancheoneo Festivali
    Yeni yıl
    Sputnik Türkiye, okurlarına mutlu yıllar diler
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet