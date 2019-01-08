Nissan'ın eski üst düzey yöneticisi Ghosn hakim karşısına çıktı

Aylardan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan Ghosn, "Hatalı bir şekilde suçlanıyorum. Bana yöneltilen iddialar dayanaksızdır" diyerek kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

© AFP 2018 / Johannes EISELE Kazancını düşük göstermekle suçlanan eski Nissan yöneticisi Ghosn'un tutukluluk süresi uzatıldı

Maaşını eksik gösterdiği iddialarını kabul etmediğini söyleyen Ghosn, sözlerine "Her zaman dürüst davrandım. On yıldır sürdürdüğüm profesyonel kariyerimde hiç bir zaman yanlış bir şeyle suçlanmadım" diyerek devam etti.

Savcıların yaptığı suçlamaların gerçekleri yansıtmadığını belirten Ghosn, "Nissan'dan hiçbir zaman tazminat almadım, sabit bir miktarın ödenmesi için Nissan ile herhangi bir sözleşmeye yapmadım" şeklinde konuştu.

Ghosn verdiği yatırım kararlarından dolayı şirketi 17 milyon dolar zarara uğrattığı iddiasına ise Nissan'ı terk etmek gibi bir seçeneği olduğunu ancak kalmaya karar verdiğini dile getirerek "Bir kaptan fırtınada gemiyi terk etmez" diye cevap verdi.

Nissan's ousted Chairman Carlos Ghosn claims innocence in first public appearance since November arrest https://t.co/IcxPmrf2VU pic.twitter.com/eudlx69f4l — Reuters Top News (@Reuters) January 8, 2019

​İş adamının avukatının tutuksuz yargılanma talebi delillere karartma riski ve kaçma şüphesi olduğu için reddedildi.

Suçlu bulunması halinde Ghosn'un 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Elli gündür gözaltına bulunan ve aylardan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan Ghosn'un durşmaya gelirken siyah takım giydiği, kravat takmadığı ve oldukça kilo verdiği gözlemlendi.

Duruşma için dün Tokyo'da hayat dururken binlerce kişinin de adliye sarayına akın etmesi dikkat çekti.

Here's a look at the scenes outside the Tokyo court where Carlos Ghosn is appearing https://t.co/X8IBF8f8J1 pic.twitter.com/j5DFpXx7s5 — Bloomberg (@business) January 8, 2019

​19 KASIM'DA TUTUKLANMIŞTI

Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle 19 Kasım'da Tokyo'da tutuklanmıştı.

Savcılığın talebi üzerine tutuklanan ve yasalar gereği 22 günlük tutukluluk süresi 10 Aralık'ta dolan Ghosn'un, 2016-2018'i kapsayan yeni iddialar üzerine 20 Aralık'a kadar tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Bu sürenin savcılığın talebi ve mahkemenin onayı ile 30 Aralık'a kadar uzatılabileceği kaydedilmişti.

© AFP 2018 / Johannes EISELE Renault'dan Japonya'da tutuklanan CEO Carlos Ghosn'un yerine atama

Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a gelmişti.

Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirilmiş, 2005'te de Renault'nun Üst Yöneticisi olmuştu.

Yakıt veri manipülasyonu skandalının vurduğu Mitsubishi şirketi de 2016'da Nissan-Renault ortaklığına katılmıştı.

Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığı, bu yılın ilk yarısında 5,54 milyon araçla, başlıca rakibi Volkswagen'i geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil satıcısı oldu.