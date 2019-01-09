Huawei'in ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal ettiğini doğrulayan belgelere ulaşıldı

Şirketlerden birincisi Tahran'da faaliyet gösteren bir telekom cihazı satıcısı; diğeri ise Mauritius'ta kayıtlı bir holding şirketi olan firmanın sahibi.
ABD yetkilileri, CFO Meng Wanzhou'nın, iki şirketle ilgili bağlantıyı reddettiğini belirtiyor.
Ancak Reuters'teki habere göre İran ve Suriye'de bulunan şirket dosyaları ve diğer belgeler, dünyanın en büyük telekomünikasyon ağ ekipmanı tedarikçisi olan Huawei'in, her iki firma ile yakından bağlantılı olduğunu gösteriyor.
Ayrıca, en az üç Çinlinin, İran'daki hem Huawei hem de Skycom banka hesapları için imza haklarına sahip olduğunu gösteriyor.
Haberde ayrıca Orta Doğu'lu bir avukatın Huawei'nin Suriye'de Canicula şirketi ile de operasyon gerçekleştirdiğini söylediği ifade ediliyor.
Meng, 11 Aralık'ta 10 milyon Kanada doları (7,5 milyon dolar) kefaletle serbest bırakıldı ve Washington onu iade etmeye çalışırken Vancouver'da kaldı.
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