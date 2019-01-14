Cathay Pacific 16 bin dolarlık biletleri yanlışlıkla 1512 dolara sattı

Hong Kong merkezli uluslararası havayolu şirketi Cathay Pacific, iki hafta içinde ikinci kez business class biletlerini yanlışlıkla ekonomi sınıfı fiyatından sattı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, yolcular, Hong Kong'dan Lizbon'a yapılacak uçuşlarda normalde fiyatı 16 bin dolar olan biletler için 1512 dolar ödedi.

Şirket sistemdeki sorunun nereden kaynaklandığının araştırıldığını ancak satılan biletlerin iptal edilmeyeceğini duyurdu.

Şirket iki hafta önce de 16 bin dolarlık business class Vietnam-New York biletlerini 675 dolara satmış, o zaman da biletleri iptal etmemişti.

Mart'ta ilk defa üst üste iki kez zarar açıklayan şirket, yeniden kâra geçmeye çalışıyor. Şirket, Hong Kong'dan uçuş yapan ucuz Çin havayolu şirketilerinin baskısı altında.

Geçmişte başka havayolu şirketleri de benzer hatalar yapmıştı.

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Singapore Airlines da 2014'te biletlerini yanlışlıkla yarı fiyatının altına satmıştı. Şirket biletleri geçerli saydı. Ancak United Airlines, 2015'te, "bir yazılım şirketi" tarafından 100 doların altında satılan biletleri iptal etmişti.

Geçen yıl sivil havacılık tarihinin en büyük siber saldırısında Cathay Pacific'in 9,4 milyon müşterisinin kişisel verileri çalınmıştı.

Eylül'de de bir uçağa şirketin adının yanlış yazıldığı fark edilmişti. Uçağa,"Cathay Pacific yerine "F" harfi unutularak "Cathay Paciic" yazılmıştı.