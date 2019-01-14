Cathay Pacific 16 bin dolarlık biletleri yanlışlıkla 1512 dolara sattı

Şirket sistemdeki sorunun nereden kaynaklandığının araştırıldığını ancak satılan biletlerin iptal edilmeyeceğini duyurdu.
Şirket iki hafta önce de 16 bin dolarlık business class Vietnam-New York biletlerini 675 dolara satmış, o zaman da biletleri iptal etmemişti.
Mart'ta ilk defa üst üste iki kez zarar açıklayan şirket, yeniden kâra geçmeye çalışıyor. Şirket, Hong Kong'dan uçuş yapan ucuz Çin havayolu şirketilerinin baskısı altında.
Geçmişte başka havayolu şirketleri de benzer hatalar yapmıştı.
Geçen yıl sivil havacılık tarihinin en büyük siber saldırısında Cathay Pacific'in 9,4 milyon müşterisinin kişisel verileri çalınmıştı.
Eylül'de de bir uçağa şirketin adının yanlış yazıldığı fark edilmişti. Uçağa,"Cathay Pacific yerine "F" harfi unutularak "Cathay Paciic" yazılmıştı.
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