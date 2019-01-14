Çin'den Kanada vatandaşı için idam kararı

© AP Photo / Mark Schiefelbein Çin, Kanada'dan Huawei yöneticisinin serbest bırakılmasını istedi

Çin, Kanada vatandaşı Schellenberg'ı uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırdığını duyurdu.

Schellenberg, 2014 yılında tutuklanmış, 2016 yılında ise 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bunun üzerine Schellenberg, temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Davayı gözden geçiren mahkeme Schellenberg'in hapis cezasının idama çevrilmesine karar verdi.

ÇİN İLE KANADA ARASINDA HUAWEI GERİLİMİ

© AP Photo / Andy Wong Çin üçüncü Kanada vatandaşının gözaltına alınma nedenini açıkladı

İki ülke arasındaki gerilim, ABD'nin isteği üzerine, Kanada'nın Çin'in teknoloji devi Huawei'in Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'yu 1 Aralık'ta Vancouver'da gözaltına almasıyla başlamıştı.

Karara gerekçe olarak, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gösterilmişti.

Olayın ardından Çin'de birçok Kanada vatandaşı gözaltına alınmış ve bunun Kanada'ya misilleme yapmak için uyguladığı yorumları yapılmıştı.