Çin'de ilk kez genetiği değiştirilmiş bir primat klonlandı

Çin Bilimler Akademisi Nörobilim Enstitüsü'ndeki bilim insanları, genetiği değiştirilmiş bir primatı ile kez başarılı bir şekilde klonladılar.

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanlarına göre genetiği değiştirilmiş primatların klonlanması, tıbbi araştırmalar ve testler için çok ciddi faydalar sağlayabilir. Bununla birlikte insan geninin değiştirilmesi ile ilgili tartışmaların olumsuz sonuçlanması ve Çin'in bebek genini değiştirmenin yasa dışı olduğunu ilan etmesi, çalışmaların yasa dışı sayılmasına neden olabilir.

China has cloned the first five monkeys from a gene-edited male macaque that has circadian rhythm disorders, which can help discover methods to treat mental diseases such as depression. https://t.co/7s1YXdGYpZ pic.twitter.com/ckY2MMhtEk — Global Times (@globaltimesnews) January 25, 2019

​Bilim insanları, yeni doğan beş makakın, bir donör maymunun derisinden alınan fibroblasttan türetilen özel bir gene sahip olduğunu belirttiler. Daha da önemlisi söz konusu donör, CRISPR/Cas9 gen düzenleme teknolojisi kullanarak yeniden düzenlenmiş bir BMAL1 geni taşıyordu ve bu değiştirilmiş gen, klonlama ile birlikte yeni doğan beş makaka geçmiş durumda. Söz konusu gen, memelilerin bazı biyolojik unsurlar için geçerli bir protein üretmesine yarıyordu. Ancak değiştirilmiş gen nedeni ile donör maymun ve yeni doğan primatlar, bu proteini üretemiyor.