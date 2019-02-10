Türk Dışişleri: Çin makamlarını toplama kamplarını kapatmaya davet ediyoruz

Sözcü Aksoy, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik ağır insan hakları ihlalleri ve halk ozanı Abdurrehim Heyit'in vefatına ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.
ABDURREHİM HEYİT KİMDİR?
Uygurların tarihini ve kültürünü yansıtan şarkılarıyla tanınan ünlü ozan Abdurrehim Heyit, 1964'te Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar vilayetinde dünyaya geldi. Kaşgar'daki bir Güzel Sanatlar Okulunda eğitim gören Heyit, iki telli çalgı aleti dutarıyla seslendirdiği şarkılarıyla kısa sürede dünyaca tanınan bir ozan olan oldu. Heyit, aynı zamanda çok sayıda Uygur şarkısının da bestecisi olarak biliniyor. 'Uçraşkanda' (Karşılaşınca) adlı halk türküsüyle bilinen Heyit, 2015'te Gazi Üniversitesinde bir konser vermişti. Çin'de 2017'de Urumçi'de gözaltına alınan ve 8 yıl hapse mahkum edilen Heyit, hapishanedeki ikinci yılında vefat etti.
Türk Milleti bir büyük değerini daha Çin zulmüne kaybetti.— Meral Akşener (@meral_aksener) February 9, 2019
Konu #UygurTürkleri ile ilgiliyken yine hükümet sessiz, konu zalim Çin olunca yine "insanlığın ve barışın sesi" olanlar kayıp.
Yüce Allah, ozan #AbdurehimHeyit'in mekânını cennet eylesin.
Milletimin başı sağ olsun. pic.twitter.com/unBEhYMFxw
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