Hindistan Rusya'dan 21 adet MiG-29 avcı uçağı talep etti

"Şu anda şartlar üzerinde görüşülüyor" diyen kaynak, Yeni Delhi'nin bu kararının, Fransız yapımı Rafale uçaklarının teslimatındaki olası sıkıntılar ve yüksek fiyat gibi faktörler nedeniyle Hindistan Hava Kuvvetleri'nin bu sınıftaki uçaklardan yoksun kalmasından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi (FSVTS) ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.
DONANMANIN YÜZDE 80'İ, HAVA KUVVETLERİNİN YÜZDE 70'İ RUS EKİPMANI
NATO'daki kod adı Fulcrum olan Sovyet ve Rus yapımı 4. nesil avcı uçağı MiG-29, sıradan ve zor hava şartlarında her türlü hava hedefini imha edecek şekilde geliştirildi.
Şu anda bir MiG-29 uçağına, modifikasyonuna ve parçalarına bağlı olarak yaklaşık 25 milyon dolar değer biçiliyor.
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