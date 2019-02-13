Hindistan Rusya'dan 21 adet MiG-29 avcı uçağı talep etti

© Sputnik / Sergey Pivovarov Macaristan eski MiG-29’ları açık artırmaya çıkaracak

Askeri-teknik işbirliği sisteminden bir kayağın Sputnik'e aktardığı bilgiye göre Hindistan, Rusya'dan 21 adet MiG-29 avcı uçağı satın almak için talepte bulundu.

"Şu anda şartlar üzerinde görüşülüyor" diyen kaynak, Yeni Delhi'nin bu kararının, Fransız yapımı Rafale uçaklarının teslimatındaki olası sıkıntılar ve yüksek fiyat gibi faktörler nedeniyle Hindistan Hava Kuvvetleri'nin bu sınıftaki uçaklardan yoksun kalmasından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi (FSVTS) ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

DONANMANIN YÜZDE 80'İ, HAVA KUVVETLERİNİN YÜZDE 70'İ RUS EKİPMANI

© Sputnik / Sergey Pivovarov Moskova yakınlarında MiG-29 savaş uçağı düştü

Moskova, Yeni Delhi ile savunma alanında uzun zamandır ortaklık ilişkileri sürdürüyor, tarafların arasında birkaç büyük ortak proje olup iki ülke ayrıca 20'den fazla hükümetler arası anlaşma temelinde işbirliği yapıyor. Hindistan Donanması'nın yüzde 80'i, hava kuvvetlerininse yüzde 70'i Rus ekipmanlarla donatılmış durumda.

NATO'daki kod adı Fulcrum olan Sovyet ve Rus yapımı 4. nesil avcı uçağı MiG-29, sıradan ve zor hava şartlarında her türlü hava hedefini imha edecek şekilde geliştirildi.

Şu anda bir MiG-29 uçağına, modifikasyonuna ve parçalarına bağlı olarak yaklaşık 25 milyon dolar değer biçiliyor.