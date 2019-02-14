Endonezya'da öğrencilerden 'Sevgililer Günü kutlamayın' eylemi: Üzgünüm Sevgililer Günü, ben Müslümanım

Endonezya'nın Bogor bölgesinde, 'Sevgililer Günü kutlamayın' çağrısı yapıldı. Öğrenciler de Sevgililer Günü karşıtı bir gösteri düzenleyerek 'Üzgünüm sevgililer günü, ben Müslümanım' yazılı pankartlar taşıdı.

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Yerel basındaki haberlere göre, Bogor Bölge İdarecisi Ade Yasin, bölge halkından 14 Şubat Sevgililer Günü'nün Endonezya kültüründe yeri olmadığını belirterek kutlanmamasını istedi.

Bogor Endonezya Ulema Meclisi (MUI) Başkanı Mukri Aji de bölge idaresi tarafından yapılan çağrıyı desteklediklerini ifade etti.

Bölgedeki liselere idare tarafından Sevgililer Günü'nün kutlanmaması yönünde hafta başından bu yana tavsiye mektupları dağıtıldığı bildirildi.

'ÖĞRENCİLERDEN PROTESTO'

Öte yandan, Surabaya kentinde yaklaşık 100 lise öğrencisi de Sevgililer Günü karşıtı bir eylem düzenledi. Öğrenciler ellerinde 'Sevgililer gününe Hayır de' ve 'Üzgünüm sevgililer günü, ben Müslümanım' yazılı pankartlar taşıdı.

Öğrenciler Sevgililer Günü uygulamasının Batı'nın kültürünü ve zinayı teşvik ettiğini belirtti.

© AFP 2018 / CHAIDEER MAHYUDDIN Flört eden gençlere kırbaç cezası

Gösteriye katılan öğrencilerin bir kısmının gittiği okulun müdürü Arief Himawan, birbirlerine çikolata veya başka ikramlar yapan çiftlerin günah işlediklerini söyledi ve "Genç neslimizin Batı kültürüne kapılmasını istemiyoruz" dedi.

Ayrıca, Endonezya'da şeriat uygulayan tek yer olan özerk Açe eyaletinde de dini normlar gerekçesiyle Sevgililer Günü yasağı çıkarıldı.

Açe'de evlilik dışı flört, ağır bir suç. Bu sebeple önceden de birçok kişi halk önünde kırbaçlanarak cezalandırılmıştı. Eyalette alkol tüketimi, kumar ve eşcinsel ilişki de aynı şekilde cezalandırılıyor.