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    Endonezya - Sevgilier Günü protestosu

    Endonezya'da öğrencilerden 'Sevgililer Günü kutlamayın' eylemi: Üzgünüm Sevgililer Günü, ben Müslümanım

    © AFP 2018 / Juni Kriswanto
    Asya & Pasifik
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    Endonezya'nın Bogor bölgesinde, 'Sevgililer Günü kutlamayın' çağrısı yapıldı. Öğrenciler de Sevgililer Günü karşıtı bir gösteri düzenleyerek 'Üzgünüm sevgililer günü, ben Müslümanım' yazılı pankartlar taşıdı.

    Orangutan
    © AFP 2018 / GUILLAUME SOUVANT
    Endonezya'da bir orangutanın 6 yıl boyunca genelevde çalışmaya zorlandığı ortaya çıktı
    Yerel basındaki haberlere göre, Bogor Bölge İdarecisi Ade Yasin, bölge halkından 14 Şubat Sevgililer Günü'nün Endonezya kültüründe yeri olmadığını belirterek kutlanmamasını istedi.

    Bogor Endonezya Ulema Meclisi (MUI) Başkanı Mukri Aji de bölge idaresi tarafından yapılan çağrıyı desteklediklerini ifade etti.

    Bölgedeki liselere idare tarafından Sevgililer Günü'nün kutlanmaması yönünde hafta başından bu yana tavsiye mektupları dağıtıldığı bildirildi.

    'ÖĞRENCİLERDEN PROTESTO'

    Öte yandan, Surabaya kentinde yaklaşık 100 lise öğrencisi de Sevgililer Günü karşıtı bir eylem düzenledi. Öğrenciler ellerinde 'Sevgililer gününe Hayır de' ve 'Üzgünüm sevgililer günü, ben Müslümanım' yazılı pankartlar taşıdı.

    Öğrenciler Sevgililer Günü uygulamasının Batı'nın kültürünü ve zinayı teşvik ettiğini belirtti.

    Endonezya'da evlilik öncesi flört eden gençlere kırbaç cezası
    © AFP 2018 / CHAIDEER MAHYUDDIN
    Flört eden gençlere kırbaç cezası
    Gösteriye katılan öğrencilerin bir kısmının gittiği okulun müdürü Arief Himawan, birbirlerine çikolata veya başka ikramlar yapan çiftlerin günah işlediklerini söyledi ve "Genç neslimizin Batı kültürüne kapılmasını istemiyoruz" dedi.

    Ayrıca, Endonezya'da şeriat uygulayan tek yer olan özerk Açe eyaletinde de dini normlar gerekçesiyle Sevgililer Günü yasağı çıkarıldı.

    Açe'de evlilik dışı flört, ağır bir suç. Bu sebeple önceden de birçok kişi halk önünde kırbaçlanarak cezalandırılmıştı. Eyalette alkol tüketimi, kumar ve eşcinsel ilişki de aynı şekilde cezalandırılıyor.

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    Etiketler:
    protesto, Sevgililer Günü, Açe, Bogor, Endonezya
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