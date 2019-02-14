Endonezya'da öğrencilerden 'Sevgililer Günü kutlamayın' eylemi: Üzgünüm Sevgililer Günü, ben Müslümanım

Bogor Endonezya Ulema Meclisi (MUI) Başkanı Mukri Aji de bölge idaresi tarafından yapılan çağrıyı desteklediklerini ifade etti.
Bölgedeki liselere idare tarafından Sevgililer Günü'nün kutlanmaması yönünde hafta başından bu yana tavsiye mektupları dağıtıldığı bildirildi.
'ÖĞRENCİLERDEN PROTESTO'
Öte yandan, Surabaya kentinde yaklaşık 100 lise öğrencisi de Sevgililer Günü karşıtı bir eylem düzenledi. Öğrenciler ellerinde 'Sevgililer gününe Hayır de' ve 'Üzgünüm sevgililer günü, ben Müslümanım' yazılı pankartlar taşıdı.
Öğrenciler Sevgililer Günü uygulamasının Batı'nın kültürünü ve zinayı teşvik ettiğini belirtti.
Ayrıca, Endonezya'da şeriat uygulayan tek yer olan özerk Açe eyaletinde de dini normlar gerekçesiyle Sevgililer Günü yasağı çıkarıldı.
Açe'de evlilik dışı flört, ağır bir suç. Bu sebeple önceden de birçok kişi halk önünde kırbaçlanarak cezalandırılmıştı. Eyalette alkol tüketimi, kumar ve eşcinsel ilişki de aynı şekilde cezalandırılıyor.
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