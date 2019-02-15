Hindistan ve Pakistan arasında sular ısınıyor: Bedelini ödeyecekler

Keşmir'de son 30 yılın en kanlı saldırısı sonrası Hindistan ve Pakistan arasında yine kriz çıktı. Hindistan Başbakanı "Bedeli ödeyeceksiniz" dedi, elçiye nota verildi. Pakistan ise tüm suçlamaları reddetti.

Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinde yaşanan ve 'son 30 yılın en kanlı saldırısı' olarak kayıtlara geçen saldırının ardından bölgede bitmeyen bir egemenlik krizi yaşayan Hindistan ile Pakistan arasında yeni bir gerginliğin fitilini ateşledi.

Pakistan'ı militanlara yataklık yapmakla suçlayan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 'bedelini ağır ödeteceklerini' söyledi.

'BÜYÜK HATA YAPTINIZ'

Saldırıyı ‘korkakça ve alçakça' olarak niteleyen Başbakan Modi, Ceyş-i Muhammed Lideri Masood Azhar'a Pakistan tarafından tam bir özgürlük tanındığını ve bu şekilde ülkenin kontrolü altındaki bölgelerde terör altyapısını genişleten örgütün Hindistan'da ya da dünyanın başka bir noktasında fütursuzca saldırı gerçekleştirebildiğini söyledi.

Saldırı üstüne kabinesi olağanüstü toplayan Modi, "Terörist gruplara ve liderlerine, büyük bir hata yaptıklarını söylemek istiyorum. Bedelini ağır ödeyecekler" dedi.

Maliye Bakanı Arun Jaitley ise Pakistan'ın saldırıda doğrudan payı olduğuna dair 'su götürmez kanıt' bulunduğunu belirterek, ülkenin uluslararası toplum tarafından izole edilmesi için tüm adımların atılacağını söyledi.

© REUTERS / Anushree Fadnavis Saldırıyı kınayan Hintli protestocular Pakistan Başbakanı İmran Han'ın fotoğraflarını yaktı.

ELÇİ ÇAĞRILDI

Hindistan ayrıca Pakistan Büyükelçisi Sohail Mahmood'u çağırarak İslamabad'ın saldırıyı gerçekleştiren örgüte karşı harekete geçmesi için diplomatik nota verdi.

Hükümet yetkilileri, Hindistan Dışişleri Bakanı Vijay Gokhale'nin ‘oldukça güçlü diplomatik bir mesaj' ilettiğini belirtti.

PAKİSTAN: REDDEDİYORUZ

Pakistan saldırıyı kınıyor ve herhangi bir bağlantısı olmadığını savunuyor. Dışişleri Bakanlığı, "Hindistan hükümetinin ve medyasının henüz bir soruşturma yürütmeden saldırıyı Pakistan'la ilişkilendiren her türlü imasını şiddetle reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

Srinagar kentine giden konvoyu hedef alan dünkü saldırıda 44 asker yaşamını yitirmiş, 20 asker de yaralanmıştı. Saldırıyı Ceyş-i Muhammed Örgütü'nün üstlendiği belirtilmişti.

1947 yılından beri Keşmir nedeniyle üç kez savaşa sürüklenen Hindistan ve Pakistan bölgede sıklıkla hakimiyet krizi yaşıyor.