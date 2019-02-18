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11:27 18 Şubat 2019
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    Keşmir saldırısı Hindistan'da protesto edildi

    Keşmir saldırısı toplumsal şiddeti tırmandırdı

    © REUTERS / Anushree Fadnavis
    Asya & Pasifik
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    Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinde 44 askerin ölümüne neden olan ve 'son 30 yılın en kanlı saldırısı' olarak kayıtlara geçen saldırı, toplumsal huzursuzluğun da fitilini ateşledi.

    Pek çok bölgede Keşmirli Müslümanlara yönelik baskı ve saldırılar artarken Hindistan hükümeti itidal çağrısı yaptı.

    ÖĞRENCİLER HEDEFTE

    Keşmir'de saldırı
    © REUTERS / Younis Khaliq
    Keşmir'de son 30 yılın en kanlı saldırısı: 44 Hint askeri öldü, 20 asker yaralandı
    Yerel medya, Hindistan'ın kuzeyindeki Haryana and Uttarakhand eyaletlerinde öğrencilerin aşırı sağ grupların saldırısına uğradığını aktardı. Medya, bazı öğrencilerin kiraladıkları konutlardan zorla çıkarıldıklarını da belirtti.

    Times of India, Dehradun kentinde artan protestolar üzerine 20 Keşmirli kadın öğrencinin kendilerini yurt odalarına kilitlemek durumunda kaldığını ve polis gelen kadar korkudan çıkamadıklarını aktardı. Bazı öğrencilerin de doğrudan kenti terk etmeleri yönünde uyarıldıkları iddia edildi.

    Keşmir'de son 30 yılın en kanlı saldırısı: 44 Hint askeri öldü, 20 asker yaralandı
    © REUTERS /
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    Ancak saldırılara karşılık sosyal medya üzerinden öğrencilere destek çağrısı da yapıldı. Pek çok Hintli, kapılarını açma teklifinde bulundu.

    SAHTE HABER VE FOTOĞRAF UYARISI

    Merkezi Yedek Polis Gücü de (CRPF) öğrencilere yardım teklif etti ancak sahte haberlere de dikkat edilmesi çağrısı yaptı. CRPF ayrıca, hem sosyal medya hem de bazı haberlerde saldırıya ait oldukları iddiasıyla paylaşılan ve intikam çağrısıyla sunulan sahte resimlere karşı da uyardı.

    SON 30 YILIN EN KANLI SALDIRISI

    Srinagar kentine giden konvoyu hedef alan saldırının sorumluluğunu Ceyş-i Muhammed Örgütü üstlenmişti. Hindistan saldırıda parmağı olduğu olduğu gerekçesiyle Pakistan'ı suçlarken, İslamabad suçlamaları reddediyor. Saldırı kamuoyunda da tepkiyle karşılanmış, Hindistan hükümet yetkilileri ‘bedelini ödeteceklerini' açıklamıştı.

    Hindistan da Pakistan da Müslüman çoğunluğu bulunan Keşmir'de hak iddia ediyor. İki ülke 1947 yılından beri Keşmir nedeniyle üç kez savaşa sürüklendi.

    Etiketler:
    sahte fotoğraf, sahte haber, protesto, öğrenci, medya, saldırı, Merkezi Yedek Polis Gücü, Ceyş-i Muhammed Örgütü, Times of India, Dehradun, Cammu Keşmir, Uttarakhand, Haryana, Keşmir, İslamabad, Pakistan, Hindistan
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