Avustralya'daki 'seksi' koala ilgi odağı oldu: 'Aksiyona hazırım' der gibiydi

Avustralya'da bir koalanın ağaç dalları üzerinde dinlenirken verdiği 'seksi' pozlar dikkat çekti. Koalanın bu anlarını kaydeden fotoğrafçı ise, "'Aksiyona hazırım' der gibiydi" dedi.

© Fotoğraf : Ekran görüntüsü İki koala yol ortasında güreşti

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bulunan Gold Coast'ta bir koalanın ağaçta dinlenirken çekilen fotoğrafları büyük ilgi çekti.

Koalanın bu 'seksi' pozları, sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı ve koalanın 'ne kadar etkileyici olduğuna' dair çok sayıda yorum yapıldı.

Koalayı bölgeyi keşfetmek için gezintiye çıktığı esnada keşfeden ingiliz Ross Long, bu tatlı hayvanı ağaç dallarının üzerinde dinlenirken buldu.

Yarı zamanlı fotoğrafçı olan Long, koalayı görür görmez fotoğraflarını çekti. Long, koalayla ilgili olarak "Kesinlikle davetkar bir şekilde duruyordu. 'Aksiyona hazırım' der gibiydi. Yakınında dişi koalalar da vardı, sanırım bu duruş da onun neye hazır olduğunu göstermesinin bir yolu" ifadelerini kullandı.

Ross Long Avustralya'daki seksi koala

'ÇALIŞTIĞIM EN KOLAY MODELDİ'

İngiltere Cornwall asıllı olan ve Sydney'in Manlı bölgesinde yaşayan Long ayrıca, koala ve ilgi çeken pozu için "Çalışması en kolay modeldi" dedi.

"Yılın büyük bölümünde Avustralya ve Yeni Zelanda'da gezebildiğim için şanslı hissediyorum, çünkü bu bana çeşitli fotoğraf imkanları sunuyor" diyen Long ayrıca "Gideceğiniz yere göre, Avustralya'da çok fazla çeşitlilik var" ifadelerini kullandı.