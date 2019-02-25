Bangladeş uçağını kaçırmaya çalışan yolcunun silahı oyuncak çıktı

Bangladeş'in başkenti Dakka'dan Dubai'ye gitmekte olan bir uçağı havaya uçurmakla tehdit ederek kokpite girmeye çalışan bir yolcu vurularak öldürüldü. Yolcunun üzerinden herhangi bir patlayıcı bulunmazken taşıdığı silahın da oyuncak olduğu açıklandı.

Dakka'dan 148 yolcu ve mürettebat ile sabaha karşı havalanan yolcu uçağında bulunan ve adı açıklanmayan 20'li yaşlardaki yolcu, eşiyle sorunları olduğunu ve Başbakan Şeyh Hasina ile görüşmek istediğini söyledi.

© REUTERS / Greg Baker Bangladeş'te uçak kaçırmaya kalkışan şüpheli öldürüldü

Yolcunun üzerinde patlayıcı olduğunu öne sürmesi ve belindeki silahı göstererek kokpite girmek istemesi üzerine pilotlar Chittagong kentine acil iniş yaptı. Daha sonra komandolar tarafından yapılan operasyonda yolcu vurularak öldürüldü.

Chittagong Emniyeti'nde görevli Kusum Dewan, yolcunun üzerinde patlayıcı bulamadıklarını, silahının da oyuncak olduğunu açıkladı. Dewan, yolcunun ‘ruhsal olarak dengesiz' olma ihtimali bulunduğunu da açıkladı.

Konuyla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer yolcunun uçağa nasıl binebildiğini de araştırıyor. Sivil Havacılık Kuralları'na göre, hiçbir yolcu aranmadan uçuş işlemleri tamamlanamıyor. Bu aşamada yetkililerin oyuncak bile olsa bir yolcunun üzerinde silah olduğunu fark etmemesi tartışılıyor.