Bangladeş uçağını kaçırmaya çalışan yolcunun silahı oyuncak çıktı

Dakka'dan 148 yolcu ve mürettebat ile sabaha karşı havalanan yolcu uçağında bulunan ve adı açıklanmayan 20'li yaşlardaki yolcu, eşiyle sorunları olduğunu ve Başbakan Şeyh Hasina ile görüşmek istediğini söyledi.
Chittagong Emniyeti'nde görevli Kusum Dewan, yolcunun üzerinde patlayıcı bulamadıklarını, silahının da oyuncak olduğunu açıkladı. Dewan, yolcunun ‘ruhsal olarak dengesiz' olma ihtimali bulunduğunu da açıkladı.
Konuyla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer yolcunun uçağa nasıl binebildiğini de araştırıyor. Sivil Havacılık Kuralları'na göre, hiçbir yolcu aranmadan uçuş işlemleri tamamlanamıyor. Bu aşamada yetkililerin oyuncak bile olsa bir yolcunun üzerinde silah olduğunu fark etmemesi tartışılıyor.
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