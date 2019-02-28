Pakistan Başbakanı Han, Ulusal Komuta Konseyini topladı: Nükleer cephanelik mekanizmaları brifingi verildi

Toplantıya, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur ve kuvvet komutanlarının katıldığı belirtildi.
Kaynaklar, Gafur'un nükleer cephanelik güvenlik mekanizmaları hakkında brifing verdiği toplantıda, misilleme önlemleri ve stratejisinin ele alındığını bildirdi.
HİNDİSTAN İLE PAKİSTAN ARASINDA GERGİNLİK
Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı. Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.
Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.
Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.
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