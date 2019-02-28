Pakistan Başbakanı Han, Ulusal Komuta Konseyini topladı: Nükleer cephanelik mekanizmaları brifingi verildi

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan ile yaşanan gerilimin ardından Ulusal Komuta Konseyini topladı. Toplantıya katılan Pakistan ordusu sözcüsü Gafur'un nükleer cephanelik güvenlik mekanizmaları hakkında brifing verdiği ve misilleme önlemleri ve stratejisinin ele alındığı bildirildi.

© REUTERS / Mohsin Raza Pakistan ordusu: Savaş siyasetin bittiği yerde başlar, amacımız savaşacak pozisyona düşmemek

Yerel basında çıkan haberlere göre, İmran Han'ın başkanlık ettiği toplantıda, iki nükleer güç arasında gerilime yol açan gelişmeler üzerine durum değerlendirmesi yapıldı.

Toplantıya, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur ve kuvvet komutanlarının katıldığı belirtildi.

Kaynaklar, Gafur'un nükleer cephanelik güvenlik mekanizmaları hakkında brifing verdiği toplantıda, misilleme önlemleri ve stratejisinin ele alındığını bildirdi.

HİNDİSTAN İLE PAKİSTAN ARASINDA GERGİNLİK

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı. Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

© REUTERS / Mukesh Gupta Hindistan-Pakistan: Savaşın bölgedeki hiçbir ülkeye faydası yok

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi. Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.