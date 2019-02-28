Hindistan ve Pakistan arasında gerilim sabaha kadar sürdü

Hindistan ve Pakistan arasında karşılıklı savaş uçaklarının düşürülmesiyle had safhaya ulaşan gerilim sabaha kadar sürdü. Kriz yaratan Keşmir bölgesinde konuşlanan askeri birliklerin birbirlerine ateş açtığı belirtilirken, yerli halk da bölgeyi terk etmeye başladı.

© AFP 2018 / Tauseef MUSTAFA Cammu Keşmir'de gerilim tırmanıyor: Karşılıklı savaş uçakları düşürüldü

Hindistan ve Pakistan arasında dün savaş uçaklarının düşürülmesiyle sahaya da yansıyan gerilim sürüyor. ‘Paylaşılamayan' bölge olan Keşmir'de sınır ötesi ateşler sabaha kadar sürerken, iki tarafta da herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi. Ateş hattından kaçan halkın, Keşmir'in Pakistan kontrolündeki bölgenin başkenti Muzafarabad'da hükümet binalarına sığındıkları kaydedildi.

DEMİRYOLU SEFERLERİ DURDU, HAVAALANLARI AÇILDI

Öte yandan gerilim nedeniyle Pakistan-Hindistan arasında demiryolu seferleri durduruldu ancak Hindistan dün kapatılan havaalanlarını yeniden açtı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hindistan'ın Delhi kentiyle Pakistan'ın Lahor kentleri arasında hizmet veren Samjhuta Ekspresi'nin seferlerinin durdurulduğu belirtildi. İki ülke arasındaki tansiyonun düşmesi ve güvenlik sorunlarının ortadan kalkmasının ardından ekspresin seferlerine yeniden başlayacağı aktarıldı.

© REUTERS / Mohsin Raza Pakistan Başbakanı Han: Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye davet ediyorum

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, sivil uçuşlara kapatılan dokuz havaalanında yeniden faaliyete geçildiği bildirildi.

İki nükleer güç sahibi ülke arasındaki bu gerilimin savaşa dönüşmesinden endişe ediliyor.

PUŞKOV: NÜKLEER SAVAŞ ÇIKMA İHTİMALİ DÜŞÜK

Rus Senatör Aleksey Puşkov ise, Hindistan ile Pakistan arasında nükleer bir savaş çıkma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki krizi Twitter hesabından değerlendiren Puşkov şu ifadeleri kullandı

"Hindistan ile Pakistan arasında nükleer bir savaş riski minimum düzeyde. Nükleer silah krizin büyümesini önlemeye yarayan bir faktör. Nükleer bir savaşta kazanan olmayacağını ve iki tarafın da radyasyona boğulmuş olarak yüz yıl geçmişe gömüleceğini biliyor."

Риск ядерной войны между Индией и Пакистаном минимален. Ядерное оружие служит сдерживающим фактором для расширения конфликта: обе стороны понимают, что в ядерной войне выигравших не будет. И обе страны будут откинуты в прошлое, отягощенное радиацией, на сотню лет. Самоубийц нет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 Şubat 2019

​'MİSİLLEME' SALDIRILARI

© REUTERS / Mukesh Gupta Hindistan-Pakistan: Savaşın bölgedeki hiçbir ülkeye faydası yok

Hindistan geçtiğimiz gün Keşmir kontrol hattının Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Pakistan ordusu dün hava sahalarına giren iki Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğünü açıkladı. Pakistan, iki Hint pilotun ellerinde olduğunu belirtti. Hindistan medyası ise Hint ordusunun bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.

Hindistan'da 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker de yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamış, saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.