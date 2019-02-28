Hindistan ve Pakistan arasında gerilim sabaha kadar sürdü

DEMİRYOLU SEFERLERİ DURDU, HAVAALANLARI AÇILDI
Öte yandan gerilim nedeniyle Pakistan-Hindistan arasında demiryolu seferleri durduruldu ancak Hindistan dün kapatılan havaalanlarını yeniden açtı.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hindistan'ın Delhi kentiyle Pakistan'ın Lahor kentleri arasında hizmet veren Samjhuta Ekspresi'nin seferlerinin durdurulduğu belirtildi. İki ülke arasındaki tansiyonun düşmesi ve güvenlik sorunlarının ortadan kalkmasının ardından ekspresin seferlerine yeniden başlayacağı aktarıldı.
İki nükleer güç sahibi ülke arasındaki bu gerilimin savaşa dönüşmesinden endişe ediliyor.
PUŞKOV: NÜKLEER SAVAŞ ÇIKMA İHTİMALİ DÜŞÜK
İki ülke arasındaki krizi Twitter hesabından değerlendiren Puşkov şu ifadeleri kullandı
"Hindistan ile Pakistan arasında nükleer bir savaş riski minimum düzeyde. Nükleer silah krizin büyümesini önlemeye yarayan bir faktör. Nükleer bir savaşta kazanan olmayacağını ve iki tarafın da radyasyona boğulmuş olarak yüz yıl geçmişe gömüleceğini biliyor."
Риск ядерной войны между Индией и Пакистаном минимален. Ядерное оружие служит сдерживающим фактором для расширения конфликта: обе стороны понимают, что в ядерной войне выигравших не будет. И обе страны будут откинуты в прошлое, отягощенное радиацией, на сотню лет. Самоубийц нет.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 Şubat 2019
'MİSİLLEME' SALDIRILARI
Pakistan ordusu dün hava sahalarına giren iki Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğünü açıkladı. Pakistan, iki Hint pilotun ellerinde olduğunu belirtti. Hindistan medyası ise Hint ordusunun bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.
Hindistan'da 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker de yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamış, saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.
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