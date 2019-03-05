Krizin tam ortasında ilginç talimat: Her Hint uçağında 'ana vatana selam' denilecek

Hindistan'ın ulusal havayolu şirketi, çalışanlarından uçuşlar sırasında yapılan her anonsun sonunda ülkede yurtsever bir deyiş olan "Jai Hind" (ana vatana selam) ifadesini kullanmalarını istedi.

© REUTERS / Amit Dave Pakistan-Hindistan krizi yeni moda akımı yarattı: Kahraman pilot bıyığı

Air India'nın Operasyonlar Direktörü Amitabh Singh tarafından yayımlanan talimatta, "tüm mürettebatın her anonsun sonunda kısa bir duraksamadan sonra ve coşkuyla 'Jai Hindi' demesinin gerektiği" belirtildi. Yurtseverliğe vurgu yapan talimatın, Hindistan'ın komşusu Pakistan ile gerilim yaşadığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Talimat sosyal medyada bir anda yayılırken, pek çok kullanıcı "Kötü durumdaki havayollarını vatanseverlik mi kurtaracak" diye sordu.

Hindistan havayolu şirketi 2007'den bu yana kâr etmiyor ve son olarak başka bir şirkete satılması gündeme geldi.

Talimat ayrıca, Ashwani Lohani'nin Air India'nın genel müdürlüğüne geri getirilmesinden sonrasına denk geldi. Lohani de 2016 yılında pilotlara benzer talimatlar vermesiyle biliniyor. Lohani, israfı önleyeceği ve masrafları azaltacağı gerekçesiyle Air India'nın iç uçuşlarında sadece vejetaryen ikram yapılması kararı almıştı.