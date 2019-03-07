Hindistan basını, Pakistan’ın esir aldığı pilota işkence yaptığını iddia etti

Hindustan Times gazetesi kendi kaynağına dayandırdığı haberinde, Pakistan yetkililerinin Keşmir’de uçağı düşürülen ve esir alınan Hint Hava Kuvvetleri pilotu Abhinindan Varthman’a işkence yaptıklarını iddia etti.

Gazeteye göre kaynak, Varthaman'nın vardiya halinde çalışan bir grup asker tarafından sorguya çekildiğini söylediğini aktardı. İddiaya göre, saatlerce ayakta tutmak, yüksek sesle müzik dinletmek ve boğmak suretiyle pilota işkence edildi.

Pilotun aktardığına göre, Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan radyo frekansları hakkında ondan bilgi almaya çalıştılar.

Kaynağa göre, Hindistan Hava Kuvvetleri radyo frekanslarını değiştirmek ve düşmanı yanıltacak zamanı kazanmak için pilotların sorguyu mümkün olduğunca uzun tutmalarını sağlayacak eğitiminden geçiriyor. Varthaman da bunu yerine getirdi.

Pakistan ordusu 27 Şubat'ta iki Hint savaş uçağını düşürdüğünü ve iki pilotu ele geçirdiğini duyurmuştu. Yeni Delhi ise, Keşmir hava sahasında yaşanan olayda Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağını vurduklarını kendilerinin de bir Mig-21 savaş uçağını kaybettiğini duyurmuştu.

© AP Photo / Mukhtar Khan ABD de krize dahil oldu: Hindistan uçağını düşüren Pakistan F-16'ları mı kullandı?

Verthaman, 1 Mart'ta serbest bırakıldı ve ülkesine teslim edildi. Pakistan Başbakanı bunu, bir ‘barış jesti' olarak yaptıklarını belirtti.

Hindistan'da 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 45 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker de yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamış, saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti. Saldırıyı daha sonra Ceyş-i Muhammed örgütü üslenmişti.