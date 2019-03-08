Çin Dışişleri Bakanı: ABD ile ticaret müzakerelerinde azımsanmayacak ilerleme kaydedildi

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, yakın zamandaki gerilime karşılık ABD ile ülkesi arasındaki ticaret müzakerelerinde ‘azımsanmayacak bir ilerleme' kaydedildiğini söyledi.

13. Ulusal Halk Kongresi kapsamında düzenlediği basın toplantısında konuşan Wang Yi, "Son zamanlarda Çin-ABD ticaret müzakerelerinde azımsanmayacak gelişmeler kaydedildi" dedi.

© AFP 2018 / Mark Schiefelbein Çin ile ABD, ticaret müzakerelerinde 'prensipte fikir birliği' sağladı

Wang Yi, tarafların karşılıklı saygı ve eşit şartlarda müzakere çabalarını sürdürdüğü müddetçe iki ülkenin tüm sorunlarda kabul edilebilir çözüm yöntemlerinin bulunabileceğini söyledi.

'İŞBİRLİĞİMİZ, FARKLILIKLARDAN DAHA BÜYÜK'

Çin-ABD ilişkileri tarihinde işbirliği ve sürtüşmenin bir arada var olduğunu belirten Wang Yi, "Ancak biz öteden beri işbirliğinin farklılıklardan daha büyük olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca, Çin ve ABD arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 630 milyar doları geçtiğini belirtti.

HUAWEİ HADİSESİ: SESSİZ KOYUN OLMAYIN

© REUTERS / Aly Song Çin'in ABD'ye dış ticaret fazlası rekor düzeye ulaştı

Wang Yi'nin gündemindeki bir diğer konu ise Çinli teknoloji şirketi Huawei'in Mali İşler Direktörü Ming Vancou'un iade süreci ve ABD'nin Huawei'in bazı ürünlerine yasak getirmesi de vardı.

Çinli kişi ve şirketleri hedef alan eylemlerin basit bir yargı vakası değil, kasıtlı siyasi baskı olduğunu belirten Wang Yi, Çin hükümetinin vatandaşlarını ve şirketlerini korumak için gerekli önlemleri alacağını duyurdu.

Wang Yi, "Ayrıca ilgili şirket ve kişilerin kendi çıkarlarını korumak için ‘yasal silahlarını' kullanmasını ve ‘sessiz koyun' olmayı reddetmesini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

TİCARET SAVAŞI NASIL BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Mart'ta çelik ithalatında yüzde 25, alüminyum ithalatında yüzde 10 gümrük vergisi uygulamaya başlaması kararıyla ABD ile Çin arasında ticaret savaşının temeli atılmıştı.

Çin de 34 milyar dolarlık ABD ürününe yüzde 25 gümrük vergisi getirerek ABD'ye misilleme yapmıştı.