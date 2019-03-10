Çin, uzaya yeni bir uydu daha gönderdi: ChinaSat-6C

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen ChinaSat-6C iletişim uydusu ülkenin Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngesine gönderildi.
Long March (Uzun Yürüyüş) —3B roketiyle uzaya fırlatılan uydu, televizyon ve radyolara yüksek kalitede iletişim hizmetleri sağlayacak.
With a Long March-3B rocket putting a new communication satellite into orbit on Sunday, China's Long March carrier rocket series completed 300 launches https://t.co/H172v6BVHP pic.twitter.com/Grrv2GdopR— China Xinhua News (@XHNews) 10 Mart 2019
Yer senkron yörüngede görev yapacak uydu, Çin, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Pasifik'teki adaları kapsayacak.
Uzay konusunda yaptığı çalışmalarla dikkati üzerine çeken Çin, Ay'ın dünyadan görülemeyen bölümüne insansız keşif aracını indiren ilk ülke olmuştu. Çin, Mars'a ilk keşif aracını gelecek yıl, Jüpiter'e ise 2029'da keşif misyonu yollamayı hedefliyor.
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