Avustralyalı senatör tepki çekti: Yeni Zelanda saldırılarının nedeni artan göç

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen silahlı saldırının şoku sürerken Avustralyalı bir politikacı, artan Müslüman göçüne bağlayınca tepki topladı. Saldırganlardan birinin Avustralya vatandaşı olduğu belirtiliyordu.

Queensland Senatörü Fraser Anning, şiddetin her türlüsüne tamamen karşı olduğunu söylemekle birlikte, "Bu şunu vurguluyor; hem Avustralya'da hem Yeni Zelanda'da, giderek artan Müslüman varlığına dair toplumda büyüyen bir korku var" ifadelerini kullandı.

Anning, "Bugün Yeni Zelanda sokaklarındaki katliamın gerçek nedeni, Müslüman fanatiklerin ülkeye alınmasına izin veren göç programıdır" dedi.

Anning, "Müslümanlar bu olayda kurban olsa da, genelde saldıran taraf oluyorlar" yorumunu yaptı.

Her zaman olduğu gibi sol kanattan siyasetçilerin ve medyanı, saldırının ardından silah yasalarını ya da milliyetçiliği tartışma açacağını da söyleyen Senatör, bunları ‘klişe saçmalıklar' diye niteledi.

BAŞBAKANDAN TEPKİ: İĞRENÇ

Fraser Anning'e ilk tepki Avustralya Başbakanı Scott Morrison'dan geldi. Morrison, sosyal medya hesabından Senatöre tepki göstererek, söz konusu yorumları ‘iğrenç' bulduğunu söyledi.

Morrison, bu tarz görüşlerin ne Avustralya'da ne de Avustralya Parlamentosu'nda bir yeri olabileceğini vurguladı.

SALDIRGAN AVUSTRALYA VATANDAŞI

Camiye saldıranlardan birinin Avustralya vatandaşı, aşırı sağ görüşlü Brenton Tarrant olduğu duyurulmuştu.

Saldırının ardından komşu ülke Avustralya'da yas ilan edildi.

SALDIRI MÜSLÜMANLAR TARAFINDAN PROTESTO EDİLDİ

© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen silahlı saldırı Bangladeş'in başkenti Dakka'da protesto edildi

Öte yandan saldırı pek çok ülkede Müslümanlar tarafından protesto edildi. Asya ve ortadoğu'daki pek çok ülkenin siyasi liderleri de saldırıyı kınadı.