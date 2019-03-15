Avustralyalı senatör tepki çekti: Yeni Zelanda saldırılarının nedeni artan göç

Queensland Senatörü Fraser Anning, şiddetin her türlüsüne tamamen karşı olduğunu söylemekle birlikte, "Bu şunu vurguluyor; hem Avustralya'da hem Yeni Zelanda'da, giderek artan Müslüman varlığına dair toplumda büyüyen bir korku var" ifadelerini kullandı.
Anning, "Müslümanlar bu olayda kurban olsa da, genelde saldıran taraf oluyorlar" yorumunu yaptı.
Her zaman olduğu gibi sol kanattan siyasetçilerin ve medyanı, saldırının ardından silah yasalarını ya da milliyetçiliği tartışma açacağını da söyleyen Senatör, bunları ‘klişe saçmalıklar' diye niteledi.
BAŞBAKANDAN TEPKİ: İĞRENÇ
Morrison, bu tarz görüşlerin ne Avustralya'da ne de Avustralya Parlamentosu'nda bir yeri olabileceğini vurguladı.
SALDIRGAN AVUSTRALYA VATANDAŞI
Camiye saldıranlardan birinin Avustralya vatandaşı, aşırı sağ görüşlü Brenton Tarrant olduğu duyurulmuştu.
Saldırının ardından komşu ülke Avustralya'da yas ilan edildi.
SALDIRI MÜSLÜMANLAR TARAFINDAN PROTESTO EDİLDİ
Öte yandan saldırı pek çok ülkede Müslümanlar tarafından protesto edildi. Asya ve ortadoğu'daki pek çok ülkenin siyasi liderleri de saldırıyı kınadı.
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