Yeni Zelanda saldırılarında kullanılan silahtaki mesajlar: Viyana kuşatması da var, aşırı sağcı saldırganlar da

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen silahlı saldırının faili olarak açıklanan Avustralya vatandaşı, aşırı sağ görüşlü Brenton Tarrant'ın kullandığı silahta da pek çok ırkçı gönderme dikkat çekti.

Saldırganın daha önce sosyal medya hesaplarından da paylaştığı anlaşılan silahın üzerinde Osmanlı'nın 2. Viyana seferinden daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimlere kadar pek çok yazı dikkat çekti.



İngilizce'nin yanı sıra Kiril alfabesinin de kullanıldığı yazılardan birinde ‘Türk Yiyici' (turcofagos) ifadesi yer alırken, birinde de Haçlı Seferleri ile özdeşleştirilen ‘Deus vult' yani ‘Tanrı bunu istedi' yazıyor.

Şarjörlerden birinin üzerinde Kiril alfabesiyle Miloş Obiliç yazması dikkat çekiyor. Obiliç, Kosova Savaşı'nda Sultan Murat'ı öldüren Sırp olarak biliniyor.

VİYANA KUŞATMASINI NOT ETMİŞ

© REUTERS / Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen silahlı saldırının faili olarak açıklanan Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant'ın kullandığı silah

Saldırgan bazı savaşları ve tarihi figürleri de not etmiş. Örneğin, 1683 Viyana yazısında da Osmanlı'nın bozguna uğradığı 2. Viyana Kuşatması'na atıfta bulunuluyor.

1770 tarihi Rusya — Osmanlı arasında yapılan ve Osmanlı donanmasının tamamen yok edildiği Çeşme Deniz Muharebesi'ne atıf olabileceği tahmin ediliyor.

János Hunyadi ise II. Murad'a karşı Belgrad Kuşatması sırasında direnen Macar bir komutandı. Yine şarjörlerde yer alan Dmitry Senyavin, 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rus cephesinde yer alan bir amiral.

BENZER SALDIRGANLARIN İSİMLERİ DE VAR

Silahta yer bazı isimler de benzer saldırılarla gündeme gelmişti.

Bunlardan biri olan İtalyan aşırı sağcı Luca Traini, 2018'de Macerate'de aracını göçmenlerin üzerine sürmüş ve daha sonra ateş açmıştı.

Alexandre Bissonette de Kanada'da 2017 yılında yine bir camiye girip silahlı saldırı düzenlemişti.

© REUTERS / Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen silahlı saldırının faili olarak açıklanan Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant'ın kullandığı silah

TECAVÜZ SKANDALI

İngiltere tarihinin en büyük tecavüz skandalı olarak anılan hadise de silahta yer alıyor. ‘Rotherham' yazısı, bu kentte yüzlerce çocuğun yıllarca tecavüz ve cinsel saldırıya maruz kalmasına atıfta bulunuyor. Çocuklara cinsel tacizde bulunan kişilerin çoğunlukla Pakistan kökenli oldukları belirtiliyordu.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPATILDI

Saldırıyı gerçekleştirirken canlı yayın yapan Avusturya doğumlu 28 yaşındaki Tarrant'ın bir de 70 sayfalık bir manifesto yayımladığı ortaya çıkmıştı.

Kendi YouTube sayfasından yayımladığı manifestosunda Tarrant, "Toplumlarımız içinde özgürce dolaşan ama düşman olduğu çok bilinen uluslar var. Başları dik, kendilerini dokunulmaz sanarak geziyorlar. Ne kadar hatalı olduklarını çok yakında anlayacaklar. Hainler, haince öldürülmeyi hak ediyor. Üç yıl da sürse 30 yıl da sürse bu insanlar ırkımıza yaptıkları saldırıların bedelini ödemeliler" gibi ifadeler yer alıyor.

Saldırının ardından Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya kuruluşları, Tarrant'ın hesaplarının kapatıldığını ve içeriğin silindiğini açıkladı.