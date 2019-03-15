Yeni Zelanda'daki görgü tanıkları: Saldırganın elinden silahını almaya çalışan kahramanlar oldu

Yeni Zelanda'ya yaşanan cami saldırılarının ardından görgü tanıkları New Zeland Herald gazetesine o anları anlattı.

Linwood Camii'ndeki Syed Mazharuddin, "İnsanlar korktu, etrafta çığlıklar atıyorlardı ben de saklanmaya çalıştım. Saklandığım zaman saldırgan ana girişe geldi, içeride 60-70 kişi vardı, küçük bir cami. Girişte ibadet eden yaşlılara ateş etti" dedi.

Saldırganın koruyucu giysileri olduğunu belirten Mazharuddin, bir kahramanın saldırganın elindeki silahı aldığını söyledi.

Mazharuddin "Genellikle caminin bakımıyla meşgul olan genç, bir fırsatını bulup saldırganın üzerine atıldı ve silahını aldı. Kahraman, saldırganı kovalamak istedi ama tetiği bulamadı. Arkasından koştu ama saldırgan araçta kendisini bekleyenlerle birlikte kaçtı" dedi.

İki arkadaşının başı ve göğsünden yaralandığını belirten Mazharuddin, birinin öldüğünü, diğerinin şiddetli kanama geçirdiğini kaydetti. Acil durum yetkilileri ile iletişim kurmaya çalışan Mazharuddin "Kaçtım, sonra polis geldi, içeri tekrar girmeme izin vermediler, arkadaşımı kurtaramadım" ifadelerini kullandı.

Al Noor Camii'ndeki görgü tanığı Khaled Al-Nobani de iki tüfeği olan birinin içeri girip ayrım gözetmeksizin herkese ateş ettiğini, bir yandan da kötü laflar edip müziği açtığını, arkadaşlarını aradığını ifade etti.

Al-Nobani'ye göre, camiye gelenlerden biri daha saldırganın elindeki silahı almaya çalıştı, ancak vuruldu. Saldırganın peşinden gitmeye çalıştı, ancak yapamadı. Al-Nobani ayrıca, polisin kentin merkezinde olmalarına rağmen 20 dakika sonra gelmesinden şikayet etti.

Hastanede 10'dan fazla arkadaşı olduğunu belirten Al-Nobani "Polisin gelmesi 20 dakika sürdü. Trafik yoktu" dedi.