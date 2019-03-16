Yeni Zelanda Başbakanı Müslüman toplumunu ziyaret etti: Acıyı kalbimizde hissediyoruz

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern , ‘ülkenin en karanlık günü' diye tanımladığı cami saldırılarının ardından Müslüman topluluklarını ziyaret etti. Ardern, acıyı kalplerinde hissettiklerini söyledi.

Yeni Zelanda Pakistan Birliği (PANZ) tarafından sosyal medyada yayınlanan videoda Başbakan Ardern, "Ulusumuza büyük bir acı hâkim. Bizler kalbimizin derinliklerinde hissediyoruz" dedi.

© AFP 2018 / SAEED KHAN Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Silah yasalarımız değişecek

Ardern, Müslüman topluluğun camilerin tekrar güvenli olduğundan emin olmalarını sağlamaları gerektiğini de belirtti.

Polis tarafından yürütülen operasyona dair de bilgi veren Ardern, yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesi işleminin gün içinde bitirileceğini ve cenazelerin ailelere teslim edileceğini söyledi.

Ardern, Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen, 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ülkedeki silah edinme yasalarının değişeceğini açıklamıştı.

Öte yandan saldırının şokunu atlatamayan Yeni Zelanda'da resmi bazı organizasyonlar da peş peşe iptal ediliyor.

RESMİ İPTALLER SÜRÜYOR

© AFP 2018 / Tessa Burrows Yeni Zelanda cami katliamcısı mahkemeye çıkarıldı: 5 Nisan'a kadar tutuklu kalacak

Son olarak Highlanders ve Crusaders takımları arasında oynanması planlanan rugby maçı iptal edildi.

Daha önce de Yeni Zelanda ile Bangladeş arasında gerçekleştirilecek kriket maçı iptal edilmişti. Bangladeş kriket takımı oyuncuları da saldırının gerçekleştirildiği caminin yakınındaydı ve saldırıdadn kılpayı kurtulmuştu.

AVUSTRALYA'DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yeni Zelanda'daki saldırıların ardından Avustralya'da da güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Victoria Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, alınan tedbirlerin, hafta sonu Melbourne'de düzenlenecek Formula 1 Grand Prix yarışları ve Victoria İslam Konseyi'nin eyalet genelindeki camilerde düzenleyeceği ‘'Cami Açık Günü'' etkinliklerin olduğu yerlerde yoğunlaştırılması bekleniyor.

Saldırgan Avustralya doğumlu Brenton Harrison Tarrant'ın 5 Nisan'a kadar tutuklu olacağı açıklandı. Tarrant, cinayetle suçlanıyor.