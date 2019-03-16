Yeni Zelanda Başbakanı Müslüman toplumunu ziyaret etti: Acıyı kalbimizde hissediyoruz

Yeni Zelanda Pakistan Birliği (PANZ) tarafından sosyal medyada yayınlanan videoda Başbakan Ardern, "Ulusumuza büyük bir acı hâkim. Bizler kalbimizin derinliklerinde hissediyoruz" dedi.
Polis tarafından yürütülen operasyona dair de bilgi veren Ardern, yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesi işleminin gün içinde bitirileceğini ve cenazelerin ailelere teslim edileceğini söyledi.
Ardern, Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen, 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ülkedeki silah edinme yasalarının değişeceğini açıklamıştı.
Öte yandan saldırının şokunu atlatamayan Yeni Zelanda'da resmi bazı organizasyonlar da peş peşe iptal ediliyor.
RESMİ İPTALLER SÜRÜYOR
Daha önce de Yeni Zelanda ile Bangladeş arasında gerçekleştirilecek kriket maçı iptal edilmişti. Bangladeş kriket takımı oyuncuları da saldırının gerçekleştirildiği caminin yakınındaydı ve saldırıdadn kılpayı kurtulmuştu.
AVUSTRALYA'DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Victoria Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, alınan tedbirlerin, hafta sonu Melbourne'de düzenlenecek Formula 1 Grand Prix yarışları ve Victoria İslam Konseyi'nin eyalet genelindeki camilerde düzenleyeceği ‘'Cami Açık Günü'' etkinliklerin olduğu yerlerde yoğunlaştırılması bekleniyor.
Saldırgan Avustralya doğumlu Brenton Harrison Tarrant'ın 5 Nisan'a kadar tutuklu olacağı açıklandı. Tarrant, cinayetle suçlanıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)