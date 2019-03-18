Yeni Zelanda'daki cami katliamcısının 'seyahat defteri' kabarık: İsrail'i de ziyaret etmiş

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camide 50 kişinin hayatını kaybettiği katliamı gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın 2016 yılında İsrail'i ziyaret ettiği belirtildi.

İsrail 13 özel televizyon kanalının yayınladığı habere göre, Yeni Zelanda saldırısını gerçekleştiren Tarrant, Avustralya pasaportuyla 25 Ekim 2016'da Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptı.

Havalimanından girişte aldığı üç aylık vizeyle İsrail'de 9 gün kaldığı belirtilen Tarrant'ın, buraya Türkiye'den geldiği ifade edildi.

Bu ziyarette, Avustralyalı saldırgana ait herhangi şüpheli bir durumun gözlenmediği kaydedildi.

Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen katliamda 50 kişi yaşamını yitirmişti.

Daha önce de saldırganın 2016 yılında Balkanlar'ı gezerek Sırbistan, Karabağ ve Yunanistan'ı ziyaret ettiği, Türkiye'ye 2 ziyarette bulunduğu ve Pakistan'ı gezdiği ortaya çıkmıştı.