Yeni Zelanda'daki cami katliamcısının 'seyahat defteri' kabarık: İsrail'i de ziyaret etmiş

Havalimanından girişte aldığı üç aylık vizeyle İsrail'de 9 gün kaldığı belirtilen Tarrant'ın, buraya Türkiye'den geldiği ifade edildi.
Bu ziyarette, Avustralyalı saldırgana ait herhangi şüpheli bir durumun gözlenmediği kaydedildi.
Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen katliamda 50 kişi yaşamını yitirmişti.
Daha önce de saldırganın 2016 yılında Balkanlar'ı gezerek Sırbistan, Karabağ ve Yunanistan'ı ziyaret ettiği, Türkiye'ye 2 ziyarette bulunduğu ve Pakistan'ı gezdiği ortaya çıkmıştı.
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