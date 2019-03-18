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11:26 18 Mart 2019
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile bir araya geldi

    Oktay ve Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Genel Valisi Reddy ile bir araya geldi

    © Twitter
    Asya & Pasifik
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katliamın gerçekleştiği Christhurch'te Belediye Başkanı Lianne Dalziel ile bir araya geldi. Ardından Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile bir araya gelen Oktay ve Çavuşoğlu, Bridge of Remembrance Memorial Anıtı'nı ziyaret ederek Çanakkale şehitlerini andı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yeni Zelanda'ya ziyareti devam ediyor. Oktay ve Çavuşoğlu, terör saldırısının gerçekleştiği Christhurch'te Belediye Başkanı Lianne Dalziel ile bir araya geldi. Görüşme ve taziyenin ardından Oktay, Çavuşoğlu ve Dalziel birlikte öğle yemeği yedi.

    ​Oktay ve Çavuşoğlu, Belediye Başkanı'yla görüşmenin ardından, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile bir araya geldi.

    ​‘ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI'

    Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde silahlı saldırı düzenlenen camilerden biri
    © REUTERS /
    Oktay ile Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya gidiyor
    Görüşmelerin ardından Oktay ve Çavuşoğlu, Bridge of Remembrance Memorial Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk bırakmanın ardından Oktay, basın mensuplarına bir dizi açıklamalarda bulundu. Oktay, Müslümanlara karşı yapılan en büyük katliamlardan birinin yaşandığı yere, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde gelmesi sebebiyle çok karışık duygular içerisinde olduğunu söyledi.

    Oktay, Çanakkale Savaşı'ndan sonra ilginç bir şekilde Yeni Zelanda ve Avustralya ile dostluğun başladığına değinerek, "Burası Anzakların törenleri yaptıkları yer. Bu köprü de hatıralar köprüsü Bridge of Rememberence. Dolayısıyla biz de bugün hazır buradayken, bir çelenk bırakmak istedik. Bu vesileyle tekrar iki ülkenin dostluğuna vurgu yapmak istedik" ifadelerini kullandı.

    Ziyaret vasıtasıyla Yeni Zelanda ile olan ilişkileri farklı boyutlarda değerlendirme şansı bulduğunu kaydeden Oktay, "Belki bir sonraki aşamada yine Cumhurbaşkanımızın bölgeyi ziyareti söz konusu olabilecek" dedi.

    ‘DÜNYA SAVAŞLARDAN GEREKEN DERSİ ÇIKARAMADI'

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da
    © AA / Dışişleri Bakanlığı
    Oktay ve Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki saldırıda yaralananları ziyaret etti
    Anıt ziyareti sebebiyle Çanakkale şehitlerine rahmet dileyen Oktay, "Buradan doğru dersler çıkarmak lazım, ama ne yazık ki bugün yaşadığımız, yüz yıl sonra yaşadığımız şartlar gösteriyor ki, ne Birinci Dünya Savaşı'ndan ne de 2. Dünya Savaşı'ndan doğru dertler çıkarabilmiş değil bütün dünya. Biz de bu vesileyle bu mesajı yayınlıyor, ilan ediyor olalım. Çıkarılacak mesajlar, dostluk mesajları, ırkçılığa karşı, özellikle Cuma burada yaşanan, İslamofobi ile başlayan ve İslam düşmanlığına dönüşen söylemlerin artık bitirilmesi, durdurulması ve bire terörün veya teröristin veya terörizmin herhangi bir dinle uzaktan yakından alakalandırılmaması son derece önemli" ifadelerini kullandı.

    Türk heyeti Yeni Zelanda'da
    © AA /
    Türk heyeti Yeni Zelanda'da
    Cumhurbaşkanının yaralılarla telefonla görüştüğünü kaydeden Oktay, "Coğrafya çok uzakta olsa bile gönüller, kalpler, çok yakın. Türkiye'nin bugün durduğu nokta bugün itibariyle çok nettir, barışın, dostluğun, mazlumun yanındadır. Dili veya dini ne olursa olsun fark etmez" şeklinde konuştu.

    ‘TERÖRİSTİN YALNIZ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL'

    Teröristin yayınladığı Türkiye'nin, Türk milletinin ve Cumhurbaşkanı'na yönelik tehditler içeren manifestonun bir kişi tarafından hazırlandığının mümkün olmadığını söyleyen Oktay, "Yeni Zelanda'da yetkililerden de her seviyede bu çerçevede soruşturmanın talebimizi iletmiş durumdayız. Zaten kendileri de bu soruşturmayı her boyutta yapıyorlar" yorumunu yaptı.

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    Etiketler:
    İslam düşmalığı, Remembrance Memorial Anıtı, Türk milleti, Terörist, İslamofobi, İslam, 18 Mart Çanakkale Zaferi, 2. Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşı, Patsy Reddy, Lianne Dalziel, Fuat Oktay, Mevlüt Çavuşoğlu, Christhurch, Yeni Zelanda, Çanakkale, Avustralya, Türkiye
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