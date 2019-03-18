Oktay ve Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Genel Valisi Reddy ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yeni Zelanda'ya ziyareti devam ediyor. Oktay ve Çavuşoğlu, terör saldırısının gerçekleştiği Christhurch'te Belediye Başkanı Lianne Dalziel ile bir araya geldi. Görüşme ve taziyenin ardından Oktay, Çavuşoğlu ve Dalziel birlikte öğle yemeği yedi.
#Christchurch Belediye Başkanı Lianne Dalziel’e Christchurch halkının Müslüman cemaate göstermiş olduğu içten dayanışma için teşekkür ettik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 18, 2019
Thanked #Christchurch Mayor @LianneDalziel for the sincere solidarity extended to the Muslim community by the people of Christchurch. pic.twitter.com/VeNnNegon8
Oktay ve Çavuşoğlu, Belediye Başkanı'yla görüşmenin ardından, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile bir araya geldi.
Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile bir araya gelerek, hain saldırı nedeniyle üzüntülerimizi belirttik. Planlı bir şekilde gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'yi de hedef alan bu saldırının arkasındaki tüm faillerin ve odakların ortaya çıkarılmasını istedik. pic.twitter.com/zIYvJgC7JV— Fuat Oktay (@fuatoktay06) March 18, 2019
‘ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI'
Oktay, Çanakkale Savaşı'ndan sonra ilginç bir şekilde Yeni Zelanda ve Avustralya ile dostluğun başladığına değinerek, "Burası Anzakların törenleri yaptıkları yer. Bu köprü de hatıralar köprüsü Bridge of Rememberence. Dolayısıyla biz de bugün hazır buradayken, bir çelenk bırakmak istedik. Bu vesileyle tekrar iki ülkenin dostluğuna vurgu yapmak istedik" ifadelerini kullandı.
Ziyaret vasıtasıyla Yeni Zelanda ile olan ilişkileri farklı boyutlarda değerlendirme şansı bulduğunu kaydeden Oktay, "Belki bir sonraki aşamada yine Cumhurbaşkanımızın bölgeyi ziyareti söz konusu olabilecek" dedi.
‘DÜNYA SAVAŞLARDAN GEREKEN DERSİ ÇIKARAMADI'
‘TERÖRİSTİN YALNIZ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL'
Teröristin yayınladığı Türkiye'nin, Türk milletinin ve Cumhurbaşkanı'na yönelik tehditler içeren manifestonun bir kişi tarafından hazırlandığının mümkün olmadığını söyleyen Oktay, "Yeni Zelanda'da yetkililerden de her seviyede bu çerçevede soruşturmanın talebimizi iletmiş durumdayız. Zaten kendileri de bu soruşturmayı her boyutta yapıyorlar" yorumunu yaptı.
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