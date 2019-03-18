Çin'den Sincan açıklaması: 2014'ten bu yana 13 bin kişi gözaltına alındı

Çin hükümeti, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 2014'ten bu yana 13 bin kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Çin hükümeti, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 2014'ten bu yana 13 bin kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Şinhua'da yer alan habere göre, Çin hükümeti tarafından yayımlanan raporda, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 2014'ten bu yana "bin 588 çeteye operasyon düzenlendiği" belirtildi.

Operasyonlarda 13 bin kişinin gözaltına alındığı ifade edilen rapora göre, 30 binden fazla kişi "yasa dışı aktivitelere" katıldıkları gerekçesiyle cezalandırıldı.

Raporda, operasyonlarda çok sayıda patlayıcı madde ve yasa dışı belgeye el konulduğu kaydedildi.