28 yıldır koltukta oturan Kazak lider Nazarbayev istifa etti

1991 yılından bu yana görevini sürdüren Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, istifa etme kararı aldığını açıkladı. Nazarbayev, Kazakistan Güvenlik Konseyi Başkanı ve Nur Otan Partisi Genel Başkanı olarak görev yapacağını söyledi.

Devlet kanallarından ulusa seslenen Nazarbayev, "Devlet başkanı olarak yetkilerimi sonlandırma kararı aldım" dedi.

Kazak halkının kendisine bağımsız Kazakistan'ın ilk devlet başkanı olma fırsatını sunduğunu kaydeden Nazarbayev, "Tüm bu yıllar boyunca bana güvendiniz. Halka hizmet etmek benim için bir mutluluktu. Başımı öne eğerek sizlere teşekkür ediyorum. Bundan sonra Kazakistan Güvenlik Konseyi Başkanı ve Nur Otan Partisi Genel Başkanı olarak görev yapacağım" ifadelerini kullandı.

Yasalara göre, Nisan 2020'de görev süresi sona erecek olan Kazak lider, istifasının nedenine ilişkin bir açıklama yapmadı.

20 Mart itibarıyla görevini bırakacağını belirten Nazarbayev, Kazakistan Senato Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in Nisan 2020'de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine kadar geçici devlet başkanı olarak görev yapacağını söyledi.

Tokayev, daha önce başbakanlık görevini de yürütmüştü.

79 yaşındaki Nazarbayev, dünyanın en uzun süre görev yapan devlet başkanları arasında yer alıyor. Kazakistan'ın bağımsızlık kazandığı 1991 yılından bu yana katıldığı tüm seçimlerden zaferle ayrılan ve görevini devam ettiren Kazak lider, son olarak Nisan 2015'te yapılan erken seçimde yüzde 97.75 oyla bir kez daha halktan yetki almıştı.

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Nazarbayev'in istifa haberinin kendisi için beklenmedik ve çok ciddi bir gelişme olduğunu söyledi.

Kazakistan sınırındaki Orenburg'daki temasları sırasında Kazak liderin kararını öğrenen Matviyenko, "İstifa haberi, çok beklenmedik ve çok ciddi bir gelişme, özellikle de Kazakistan'la ortak sınıra sahip Orenburg Bölgesi için" dedi.