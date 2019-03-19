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17:21 19 Mart 2019
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    Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev

    28 yıldır koltukta oturan Kazak lider Nazarbayev istifa etti

    © AA / Aliia Raimbekova
    Asya & Pasifik
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    1991 yılından bu yana görevini sürdüren Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, istifa etme kararı aldığını açıkladı. Nazarbayev, Kazakistan Güvenlik Konseyi Başkanı ve Nur Otan Partisi Genel Başkanı olarak görev yapacağını söyledi.

    Devlet kanallarından ulusa seslenen Nazarbayev, "Devlet başkanı olarak yetkilerimi sonlandırma kararı aldım" dedi.

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    'KAZAKİSTAN GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPACAĞIM'

    Kazak halkının kendisine bağımsız Kazakistan'ın ilk devlet başkanı olma fırsatını sunduğunu kaydeden Nazarbayev, "Tüm bu yıllar boyunca bana güvendiniz. Halka hizmet etmek benim için bir mutluluktu. Başımı öne eğerek sizlere teşekkür ediyorum. Bundan sonra Kazakistan Güvenlik Konseyi Başkanı ve Nur Otan Partisi Genel Başkanı olarak görev yapacağım" ifadelerini kullandı. 

    Yasalara göre, Nisan 2020'de görev süresi sona erecek olan Kazak lider, istifasının nedenine ilişkin bir açıklama yapmadı.

    Kazakistan
    © AA /
    Kazakistan'da hükümet istifa etti
    'SENATO BAŞKANI TOKAYEV VEKALET EDECEK'

    20 Mart itibarıyla görevini bırakacağını belirten Nazarbayev, Kazakistan Senato Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in Nisan 2020'de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine kadar geçici devlet başkanı olarak görev yapacağını söyledi.

    Tokayev, daha önce başbakanlık görevini de yürütmüştü.

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    © AA / Mustafa Kamacı
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    EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN LİDERLERDEN BİRİ

    79 yaşındaki Nazarbayev, dünyanın en uzun süre görev yapan devlet başkanları arasında yer alıyor. Kazakistan'ın bağımsızlık kazandığı 1991 yılından bu yana katıldığı tüm seçimlerden zaferle ayrılan ve görevini devam ettiren Kazak lider, son olarak Nisan 2015'te yapılan erken seçimde yüzde 97.75 oyla bir kez daha halktan yetki almıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev'i resmi törenle karşıladı
    © AA /
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev'i resmi törenle karşıladı
    MATVİYENKO: BEKLENMEDİK BİR GELİŞME

    Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Nazarbayev'in istifa haberinin kendisi için beklenmedik ve çok ciddi bir gelişme olduğunu söyledi.

    Kazakistan sınırındaki Orenburg'daki temasları sırasında Kazak liderin kararını öğrenen Matviyenko, "İstifa haberi, çok beklenmedik ve çok ciddi bir gelişme, özellikle de Kazakistan'la ortak sınıra sahip Orenburg Bölgesi için" dedi.

    Etiketler:
    istifa, Valentina Matviyenko, Nursultan Nazarbayev, Kazakistan
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