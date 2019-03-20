Nazarbayev'in kızı Kazakistan'ın 'iki numarası' oldu

Eski Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in en büyük kızı Dariga Nazarbayeva, ülkenin siyasi hiyerarşisinde iki numaralı pozisyon olan Senato başkanlığı koltuğunun yeni sahibi oldu.

28 yılın ardından istifa eden Nazarbayev'in yerine geçen yeni Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'den boşalan Senato başkanlığı için bugün seçim yapıldı.

Seçimi önde tamamlayan Nazarbayev'in en büyük kızı Dariga Nazarbayeva, ülkenin 'iki numarası' oldu.

Tokayev, bugün düzenlenen yemin töreninde Nursultan Nazarbayev'in politikalarını sürdüreceğini ve temel siyasi konularda onun görüşlerine güvendiğini belirtmişti.

© AA / Aliia Raimbekova 28 yıldır koltukta oturan Kazak lider Nazarbayev istifa etti

Sputnik'e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden (MGİMO) Orta Asya uzmanı Andrey Kazantsev, Nazarbayeva'nın Senato başkanı seçilmesinin Nazarbayev ailesinin konumunu güçlendireceğini ve kadın siyasetçinin gelecekte devlet başkanlığına kadar yükselebileceğini gösterdiğini ifade etti.

Birinci Özbekistan Devlet Başkanı İslam Karimov'un kızı Gülnara Karimova'nın başına gelenlerin çok iyi bilindiğini kaydeden Kazantsev, Nazarbayev'in bunun Kazakistan'da tekrarlanmasına müsaade edemeyeceğini ve Senato'daki seçimin bunu garanti altına aldığını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Kazak lider Nazarbayev'e başarılı ortak çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

Bakanlar kurulu üyeleriyle yaptığı toplantıda konuşan Putin, "Ortak çalışmalar nedeniyle Nazarbayev'e çok teşekkür etmek, ona sağlık ve başarılar dilemek için tüm gerekçelere sahibiz" dedi.

Putin, Nazarbayev'in görevi bırakması sonrası Kazakistan'la işbirliğinin gereken seviyede sürdürülmesi için her türlü çabayı göstereceklerini sözlerine ekledi.