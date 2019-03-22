Yeni Zelanda'da cami katliamı sonrası ilk cuma: Ezan ulusal televizyonlarda canlı yayınlandı

Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta cuma namazı sırasında düzenlenen saldırından sonraki ilk cuma namazında, ülke çapında törenler düzenleniyor. Saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreninin yanı sıra, cuma namazı kılınıyor. Cuma namazı için okunan ezanın ulusal televizyonlarda canlı olarak yayınlandığı bildirildi.