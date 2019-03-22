Yeni Zelanda'da cami katliamı sonrası ilk cuma: Ezan ulusal televizyonlarda canlı yayınlandı

Törene, Müslümanların yanı sıra, çok sayıda Müslüman olmayan kişinin Müslümanlarla dayanışma için katıldığı bildirildi.
LIVE across NZ TV and Radio channels the Azaan (Islamic call to prayer) being played followed by a nationwide #TwoMinuteSilence— Imam Mustenser Qamar (@MustenserAQamar) March 22, 2019
This is the love and acceptance being displayed in New Zealand #TheyAreUs #Love4Muslims #LoveForAllHatredForNone #UnitedWeStand pic.twitter.com/MmkZjCtSaV
Ayrıntılar geliyor…
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)