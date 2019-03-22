Saldırılara karşı tavrıyla takdir edilen Ardern'e ölüm tehditleri: Sırada sen varsın

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının ardından Başbakan Jacinda Ardern aşırı sağ ve İslam karşıtı sosyal medya hesapları tarafından ölümle tehdit edildi.

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Yeni Zelanda'da 51 kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırılarının ardından hem siyasi kararlılığı hem de sergilediği birleştirici tavırla takdir toplayan Başbakan Jacinda Ardern'in sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı.

İlk tehdit iki gün önce İslam karşıtı ve ‘beyaz ırkın üstünlüğünü' savunan nefret söylemi ile dolu bir Twitter hesabından geldi. Bir silah fotoğrafının da eklendiği mesajda, Ardern'i hedef alan "Sırada sen varsın" ifadesi paylaşıldı.

'BİR SONRAKİ SEN OLACAKSIN'

Bir diğer mesajda ise Ardern ile Yeni Zelanda polisi etiketlendi, aynı fotoğraf eşliğinde "Bir sonraki sen olacaksın" ifadeleri kullanıldı.

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Bu mesajların bugün itibariyle kaldırıldığı duyuruldu. Polis sözcüsü, New Zealand Herald'a yaptığı açıklamada, "Meseleden haberdarız ve soruşturuyoruz" dedi.

Christchurch'teki saldırıların faili olan 28 yaşındaki Avustralya doğumlu Brenton Tarrant da aşırı sağ ve ırkçı görüşleri savunuyordu.