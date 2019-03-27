Yeni Zelanda Başbakanı başörtüsü takarken tereddüt etmemiş: Müslüman toplum kendini güvende hissetmeliydi

Bu konuda neredeyse hiç tereddüt etmediğini söyleyen Ardern, "Benim için yapılması gereken en uygun şey olduğu açıktı" dedi.
'ANNELİK, EMPATİ KURMAMI KOLAYLAŞTIRDI'
Başörtüsü takmasıyla insanlara umduğundan daha fazla güvenlik hissi verdiğini fark ettiğini belirten Ardern, "Müslüman topluluğunda yer alan kadınların güvende hissetmediklerini bir anlığına aklıma gelmedi. Eğer başörtüsü takarak onlara inançlarını yerine getirmeye devam etmeleri yönünde bir güvence verebildiysem, bunu yaptığıma memnunum" diye konuştu.
DAYANIŞMA SEMBOLÜ OLDU
Müslüman toplum liderleriyle sık sık bir araya gelen, anma töreni ve cenazelerde başörtüsü takan Ardern, saldırıların ardından parlamentodaki ilk oturuma da "selamünaleyküm" diye başlamıştı. Ardern'in anma töreninde de kısa konuşmasına Hz. Muhammed'in hadisiyle başlaması da dikkat çekmişti.
Ülkedeki kadınlar da sosyal medya üzerinden İslamofobiyle mücadele kampanyası başlatmış, başörtüsü dayanışmanın sembolü haline gelmişti.
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